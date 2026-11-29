La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos por Madrid, Irene Montero, ha anunciado que abandona "la política institucional" tras conocer los resultados del 29N, en los que no ha obtenido escaño, tras indicar que "la derecha ha ganado las elecciones" y es "una noche de tristeza, de rabia, de miedo".

Sin escaño el 29N: deja el acta de diputada en el Congreso

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, no logró este domingo obtener un acta de diputada en el Congreso, cosa que sí lograron dos militantes del partido, pero gracias a ir en listas comandadas por ERC en Cataluña y Compromís en la Comunidad Valenciana.

Con el 85% de las papeletas escrutadas en Madrid, la provincia por la que se presentaba Montero, Podemos apenas había recibido 35.600 votos, muy lejos de los 90.000 que se estimaban necesarios para sacar un escaño con una participación normal, menor a la que finalmente se ha registrado; un 0,9% del total de votos útiles.