Mañueco ofrece un "gobierno para todos" y rechaza un pacto con el PSOE: "Con el sanchismo es imposible ningún acuerdo"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido un "gobierno para todos" con los principios del PP, tras haber "triplicado a Vox", y con un rechazo explícito a pactar la gobernabilidad con el PSOE.

Tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas, en los que el PP ha cosechado el triunfo con 33 procuradores, frente a los 30 del PSOE y los 14 de Vox, Mañueco se ha remitido a este lunes para comenzar el diálogo que cree que le han encargado los ciudadanos en las urnas.

Feijóo cree que la victoria de Mañueco ratifica al PP como "la única opción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la victoria de Mañueco como "incontestable" y ha destacado que la victoria en Castilla y León muestra que los españoles siguen ratificando al PP como "la única opción de gestión". En un mensaje en X, Feijóo ha dicho que los resultados son claros y que "España tiene alternativa". "Vamos a por ella", ha agregado