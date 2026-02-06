A quién voto en las elecciones de Aragón 2026: las medidas clave de todos los partidos

A las puertas de las elecciones autonómicas en Aragón, este 8 de febrero, muchos ciudadanos tienen dudas sobre los puntos claves en los programas electorales de cada uno de los candidatos.

Cuestiones como la vivienda, la sanidad, el medio rural y la despoblación, así como el sector agrario, son transversales a todos los partidos y hacen propuestas concretas de ellas, aunque desde posiciones muy diferenciadas, en algunos casos.

Repasamos los principales puntos que destaca cada programa electoral y el enfoque.

Las propuestas del Partido Popular

El programa electoral de Jorge Azcón se sustenta en el lema: "poner a Aragón por encima de todo", defendiendo una gestión sólida y el crecimiento social y productivo de la comunidad. Sus principales propuestas son:

Economía y fiscalidad : bajada selectiva de impuestos para familias, jóvenes, autónomos y pymes; bonificaciones en Sucesiones y Donaciones (al 99%) y reducción del Impuesto de Transmisiones para facilitar el acceso a la vivienda.

: bajada selectiva de impuestos para familias, jóvenes, autónomos y pymes; bonificaciones en Sucesiones y Donaciones (al 99%) y reducción del Impuesto de Transmisiones para facilitar el acceso a la vivienda. Sanidad : presupuesto histórico para sanidad pública, modernización tecnológica, refuerzo de atención primaria y construcción de infraestructuras sanitarias.

: presupuesto histórico para sanidad pública, modernización tecnológica, refuerzo de atención primaria y construcción de infraestructuras sanitarias. Educación : más recursos para educación pública y gratuidad progresiva de 0 a 3 años, así como refuerzo de la FP.

: más recursos para educación pública y gratuidad progresiva de 0 a 3 años, así como refuerzo de la FP. Vivienda y cohesión territorial: planes para vivienda asequible y políticas contra la despoblación, como la creación de una línea de préstamos sin intereses para particulares y obras de rehabilitación en sus viviendas habituales o un plan de vivienda para menores de 35 años y en localidades de menos de 5.000 habitantes, para la compra o rehabilitación.

Las medias estrella del Partido Socialista

Los socialistas centran su programa electoral en temas como la vivienda, la sanidad y el equilibrio territorial:

Derechos sociales y servicios públicos : educación gratuita desde los 0 años, refuerzo de la salud pública y mental, atención sanitaria y transporte sanitario.

: educación gratuita desde los 0 años, refuerzo de la salud pública y mental, atención sanitaria y transporte sanitario. Vivienda como derecho : políticas de alquiler accesible, ampliación del parque público y ayudas y bonos para jóvenes y familias.

: políticas de alquiler accesible, ampliación del parque público y ayudas y bonos para jóvenes y familias. Empleo y sector agrario : beneficios fiscales para autónomos, apoyo al sector agrícola y ganadero, relevo generacional, y financiación autonómica reforzada.

: beneficios fiscales para autónomos, apoyo al sector agrícola y ganadero, relevo generacional, y financiación autonómica reforzada. Plan específico contra la despoblación y por el equilibrio territorial: incentivos para la instalación de empresas y emprendedores en zonas despobladas, planes de retorno para jóvenes y familias.

¿Qué propone Vox?

El enfoque de su programa electoral se centra en la crítica al bipardisimo: PSOE y PP; pero de él se desprende también una fuerte defensa del orden público y seguridad, acompañándolo de unas políticas estrictas de inmigración y control de fronteras; así como una férrea defensa de la familia, valores tradicionales y soberanía regional, una economía liberal con bajada de impuestos y la protección del campo y apoyo al medio rural. Sus principales propuestas son:

Sector agrario : protección decidida del sector agrario y ganadero ante acuerdos comerciales internacionales que consideran perjudiciales.

: protección decidida del sector agrario y ganadero ante acuerdos comerciales internacionales que consideran perjudiciales. Inmigración : control estricto y reducción de subvenciones a ONG que apoyan la inmigración irregular.

: control estricto y reducción de subvenciones a ONG que apoyan la inmigración irregular. Fiscalidad y familia : exige bajadas de impuestos amplias, incluyendo soporte para familias, como ventajas fiscales y apoyo a la conciliación.

: exige bajadas de impuestos amplias, incluyendo soporte para familias, como ventajas fiscales y apoyo a la conciliación. Servicios públicos: defienden un modelo sanitario nacional, coordinado desde el Estado, y proponen superar la fragmentación propia del sistema autonómico. Así como exigen la neutralidad en las aulas y el respeto a las convicciones de las familias.

Las principales medidas de Podemos-Alianza Verde

La coalición liderada por María Goikoetxea presenta un programa dividido en siete secciones sobre la construcción del futuro de la comunidad: blindar lo público, cuidar, transformar, actuar frente al expolio, tejer territorio, garantizar el futuro del medio rural y dignificar la democracia. Destacan las medidas en:

Economía y empleo : refuerzo del empleo público, reducción de jornada laboral a 30 horas, apoyo a innovación y banca pública.

: refuerzo del empleo público, reducción de jornada laboral a 30 horas, apoyo a innovación y banca pública. Fiscalidad ambiental : impuestos a grandes instalaciones renovables y refuerzo de políticas sostenibles.

: impuestos a grandes instalaciones renovables y refuerzo de políticas sostenibles. Vivienda y políticas sociales : plantean un control de precios de alquiler, penalización de viviendas vacías, derecho a la vivienda y refuerzo de servicios sociales.

: plantean un control de precios de alquiler, penalización de viviendas vacías, derecho a la vivienda y refuerzo de servicios sociales. Servicios públicos: fin de privatizaciones, impulso de educación pública y salud, especial atención a salud mental y FP.

Izquierda Unida-Sumar

Bajo el lema "El Valor de la Gente", Izquierda Unida y Sumar confluyen en estas elecciones autonómicas. Destacan estos bloques temáticos dentro de su programa electoral:

Empleo y economía : plantean la reducción de la jornada laboral a 35 horas (con intención de reducirla a 32 horas y 4 días) y prioridad a pymes y autónomos y a la economía social.

: plantean la reducción de la jornada laboral a 35 horas (con intención de reducirla a 32 horas y 4 días) y prioridad a pymes y autónomos y a la economía social. Servicios públicos : sanidad pública universal con refuerzo de la atención primaria, reducción de listas de espera y atención digna al final de la vida.

: sanidad pública universal con refuerzo de la atención primaria, reducción de listas de espera y atención digna al final de la vida. Vivienda y urbanismo : incremento del presupuesto de la comunidad en políticas de vivienda pública hasta el 1% del gasto no financiero, así como ampliar el parque público de vivienda en alquiler y promover la accesibilidad a la vivienda frente a la expansión urbanística.

: incremento del presupuesto de la comunidad en políticas de vivienda pública hasta el 1% del gasto no financiero, así como ampliar el parque público de vivienda en alquiler y promover la accesibilidad a la vivienda frente a la expansión urbanística. Medio rural: proponen políticas para reducir desigualdades territoriales, movilidad sostenible y protección ambiental.

Chunta Aragonesista (CHA)

La formación refleja en su lema: "A favor de Aragón", su identidad política y la defensa constante de los intereses de la comunidad de Aragón. Es por ello que las medidas más relevantes de su programa electoral son:

Pirineo y medio rural : reivindicación de un “Pirineo digno” con inversión en infraestructuras como red de Cercanías y hospitales locales.

: reivindicación de un “Pirineo digno” con inversión en infraestructuras como red de Cercanías y hospitales locales. Derechos y servicios públicos : defensa de servicios sociales sólidos en zonas rurales y derechos ambientales frente a decisiones desde Madrid.

: defensa de servicios sociales sólidos en zonas rurales y derechos ambientales frente a decisiones desde Madrid. Municipalismo : refuerzo del municipalismo y políticas cercanas a las necesidades locales.

: refuerzo del municipalismo y políticas cercanas a las necesidades locales. Cultura aragonesa: promover el aragonés y el catalán de Aragón como lenguas de creación y difusión de la cultura. Así como modificar el Estatuto de Autonomía haciendo cooficiales al aragonés y el catalán.

El Partido Aragonés (PAR)

El PAR plantea un enfoque regionalista, territorial, pragmático y socialmente centrado en la equidad, con propuestas que intentan responder a los problemas concretos de cada comarca aragonesa:

Cohesión territorial y lucha contra la despoblación : incentivos fiscales y económicos para atraer población a municipios pequeños, así como planes específicos de empleo y servicios para zonas de baja densidad y refuerzo de servicios básicos (sanidad, educación, transporte) en el medio rural, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades entre ciudad y campo.

: incentivos fiscales y económicos para atraer población a municipios pequeños, así como planes específicos de empleo y servicios para zonas de baja densidad y refuerzo de servicios básicos (sanidad, educación, transporte) en el medio rural, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades entre ciudad y campo. Vivienda accesibl e: proponen programas de rehabilitación y uso de viviendas vacías, incentivos para la construcción de vivienda asequible y apoyo a que los ayuntamientos desarrollen políticas de vivienda adaptadas a sus realidades.

e: proponen programas de rehabilitación y uso de viviendas vacías, incentivos para la construcción de vivienda asequible y apoyo a que los ayuntamientos desarrollen políticas de vivienda adaptadas a sus realidades. Sanidad y educación pública : ofrecer recursos adecuados en todo Aragón, especialmente en zona rural, promover la Formación Profesional vinculada al tejido productivo local y fomentar programas que faciliten la retención y retorno de jóvenes formados a la comunidad.

: ofrecer recursos adecuados en todo Aragón, especialmente en zona rural, promover la Formación Profesional vinculada al tejido productivo local y fomentar programas que faciliten la retención y retorno de jóvenes formados a la comunidad. Apoyo al sector agrario y rural: fortalecer la agricultura y la ganadería con apoyo a precios justos y relevo generacional, ayudas técnicas y financieras para explotaciones familiares y medidas que permitan competir de forma sostenible en mercados internacionales.

Coalición Existe

La coalición Teruel Existe y Aragón Existe pone el foco en resolver los desequilibrios territoriales, especialmente la despoblación y pérdida de servicios en el medio rural, mediante políticas que garanticen vivienda accesible, fortalezcan la sanidad y educación local, impulsen empleo adaptado a los territorios y promuevan la participación social y equidad entre ciudades y pueblos:

Su proyecto no solo es social, sino estratégico para la viabilidad de Aragón entera, con énfasis en cohesión territorial y soluciones “de abajo hacia arriba”. Sus principales propuestas son:

