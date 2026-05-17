ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Sevilla provincia

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en Sevilla y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Sevilla

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Madrid |

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Sevilla
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Sevilla | ondacero.es

Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Sevilla, una de las provincias más decisivas del mapa autonómico y una referencia clave para interpretar la noche electoral. A medida que avanza el escrutinio, puedes consultar aquí en directo el porcentaje de voto, el reparto de escaños y la evolución del recuento oficial.

Consulta en esta página todos los resultados de las elecciones andaluzas en Sevilla, con seguimiento en tiempo real de una provincia fundamental tanto por su peso institucional como por su capacidad para inclinar el equilibrio político en Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 71,3%

Actualizado a las: 21:58

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Dos Hermanas Alcalá de Guadaíra Utrera Mairena del Aljarafe Écija La Rinconada Los Palacios y Villafranca Coria del Río Carmona
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 8 38,26 279.363
      PSOE-A 5 24,79 181.026
      ADELANTE ANDALUCÍA 2 12,85 93.826
      VOX 2 10,87 79.375
      PorA 1 7,63 55.753
      SALF 0 2,61 19.063
      PACMA 0 0,64 4.690
      ANDALUCISTAS - PA 0 0,3 2.247
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 1.616
      FE de las JONS 0 0,13 1.002
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,12 924
      MUNDO+JUSTO 0 0,1 789
      PODER ANDALUZ 0 0,1 775
      PCPA 0 0,1 737
      PCTE 0 0,07 557
      NA 0 0,07 539
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 66,59%

      +5.6 %
      Votos contabilizados: 738.789 71,3%
      Abstenciones: 370.518 33,4%
      Votos en blanco: 7.745 1,06%
      Votos nulos: 8.762 1,18%

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Dos Hermanas Alcalá de Guadaíra Utrera Mairena del Aljarafe Écija La Rinconada Los Palacios y Villafranca Coria del Río Carmona

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      Sevilla reparte 18 escaños, el mayor número de toda Andalucía, por lo que su resultado puede condicionar de forma directa las opciones de mayoría y los posibles pactos de gobierno tras el escrutinio.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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