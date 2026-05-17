Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Sevilla provincia

Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Sevilla, una de las provincias más decisivas del mapa autonómico y una referencia clave para interpretar la noche electoral. A medida que avanza el escrutinio, puedes consultar aquí en directo el porcentaje de voto, el reparto de escaños y la evolución del recuento oficial.

Consulta en esta página todos los resultados de las elecciones andaluzas en Sevilla, con seguimiento en tiempo real de una provincia fundamental tanto por su peso institucional como por su capacidad para inclinar el equilibrio político en Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 71,3% Actualizado a las: 21:58 Andalucía

Sevilla DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 8 38,26 279.363 PSOE-A 5 24,79 181.026 ADELANTE ANDALUCÍA 2 12,85 93.826 VOX 2 10,87 79.375 PorA 1 7,63 55.753 SALF 0 2,61 19.063 PACMA 0 0,64 4.690 ANDALUCISTAS - PA 0 0,3 2.247 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 1.616 FE de las JONS 0 0,13 1.002 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,12 924 MUNDO+JUSTO 0 0,1 789 PODER ANDALUZ 0 0,1 775 PCPA 0 0,1 737 PCTE 0 0,07 557 NA 0 0,07 539 Resumen del escrutinio: Participación: 66,59% +5.6 % Votos contabilizados: 738.789 71,3% Abstenciones: 370.518 33,4% Votos en blanco: 7.745 1,06% Votos nulos: 8.762 1,18%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Sevilla reparte 18 escaños, el mayor número de toda Andalucía, por lo que su resultado puede condicionar de forma directa las opciones de mayoría y los posibles pactos de gobierno tras el escrutinio.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.