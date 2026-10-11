El gladiador de las motos comienza su imperio

Estamos ante la nueva joya del motociclismo mundial. Con tan solo 18 años, Máximo Martínez Quiles se ha proclamado como nuevo emperador del Mundial de Moto3, luchando como un gladiador en una temporada de diez, como el número de victorias que ha sumado hasta la fecha esta temporada, siendo el décimo piloto campeón más joven de la historia y el décimo campeón del mundo español en la pequeña categoría.

Podemos decir sin lugar a duda que el piloto murciano está comenzando su imperio en el motociclismo, dominando con mano de hierro y prueba de ello es que es el primer piloto en la historia en ganar en Moto3 a falta de cinco carreras para el final del campeonato e iguala a Marc Márquez, que pudo hacerlo en MotoGP, y a otros pilotos como Giacomo Agostini y Mike Kailwood. Algo verían el nueve veces campeón del mundo y una leyenda como Jorge Martínez 'Aspar' en el piloto murciano y los resultados ya están a la vista.

La carrera deportiva de Quiles comenzó muy joven y empezó a llamar la atención sobre las minimotos y eso hizo que pasara a formar parte del paddock, donde debutó en la European Cup en 2021, con tres victorias y cinco podios. El 2022 fue el año de su confirmación como piloto y en el 2023 se unió al Team Aspar, ganando cinco carreras y conquistando la European Talent Cup de 2023. En 2024 dio el salto al Campeonato del Mundo FIM JuniorGP de Moto3, impresionando desde el primer momento, logrando la victoria en la última cita de la temporada y terminando tercero en la clasificación general.

El piloto de Moto3, Máximo Quiles, se corona como campeón del mundo | Team Aspar

En su paso por la Red Bull MotoGP Rookies Cup tampoco pasó desapercibido, sumando siete victorias en el campeonato y terminando dos veces tercero en la general. Sus resultados convencieron a 'Aspar' y lo subió al Mundial de Moto3 en 2025. Tuvo que esperar al Gran Premio de Estados Unidos debido a que no tenía la edad mínima para competir, terminando quinto en su debut. Regresó en Francia, ya que una caída en un entrenamiento le obligó a perderse otras dos carreras. Su regreso fue espectacular, logrando podios en Silverstone y Aragón, antes de conseguir su primera victoria en Mugello.

Cerró el año con tres victorias, nueve podios y dos poles, un excelente balance que sentó las bases para un 2026 lleno de éxitos, ganando cuatro de las seis primeras carreras y subiendo al podio en otras dos ocasiones. Las victorias posteriores en Hungría y Assen no hicieron más que reforzar su candidatura al título, llevando su ventaja hasta los 104 puntos antes del parón veraniego en Alemania. Sin embargo, una caída en la Q2 de Silverstone le produjo una fractura en la clavícula, impidiéndole disputar la carrera.

Su regreso disipó cualquier duda, ganando la cita en Motorland y demostrando que no había duda sobre sus intenciones. El pupilo de los Márquez y Aspar mantuvo su increíble estado de forma en Misano y Austria, encadenando tres victorias consecutivas, ampliando su ventaja hasta los 131 puntos y situando su primera bola de partido en Japón. Sin embargo, David Almansa, otro piloto que está realizando una temporada extraordinaria, obligó a Quiles a esperar.

El momento de gloria del dorsal número 28 llegó finalmente en Indonesia, situándose en cabeza desde el principio, esquivando una intensa batalla entre varios pilotos, manteniendo la calma en las primeras vueltas hasta que, como los grandes campeones, logró separarse del grupo y marcar territorio, como los grandes conquistadores, hasta conseguir su décima victoria en 17 carreras y proclamarse Campeón del Mundo de Moto3 2026.

Su futuro ya está decidido, ya que será piloto de Moto2 con el Team Aspar en 2027, aunque su misión no está terminada, ya que todavía faltan cinco carreras para terminar el campeonato, en busca de romper todos los récords de la categoría. El piloto español tiene todos los ingredientes para marcar una época en el motociclismo, talento no le falta, forma parte de un gran equipo y está en las mejores manos, ya que cuenta con el asesoramiento de los hermanos Márquez y de Jorge Martínez “Aspar”.

¡Enhorabuena Campeón!