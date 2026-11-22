Parecía imposible después de un comienzo de temporada con muchas dudas y una intervención quirúrgica que le impidió correr durante varios grandes premios, llegando a estar a 102 puntos en Mugello. Pero el talento, trabajo y la fuerza de Marc Márquez ha propiciado la mayor remontada de la historia, sorprendiendo hasta el mismísimo Claudio Domenicali.

¿Qué siente después de las celebraciones del décimo título de Marc Máquez?

Es un momento muy especial ya que ha sido una temporada muy complicada. A la altura de Mugello pensaba que el mundial era imposible después de la operación, pero ha sido capaz de ser cada vez mejor conforme su cuerpo mejoraba. Creo que es algo incomparable en la historia.

Marc ha sido capaz de realizar la mayor remontada de la historia y ganar a falta de una carrera

Es algo increíble ya que estaba a 102 puntos del líder y ahora está a más de 40 puntos. Estamos hablando del mejor piloto de la historia, un piloto con un talento bestial, con una dedicación total por la moto a lo largo de toda su vida. El talento es el talento, pero personas como Marc Márquez es uno de los talentos que nace uno cada muchos años y nosotros tenemos le privilegio de tenerlo en nuestro box.

Hoy es día de celebración, pero falta cerrar el círculo en Cheste con el mundial de constructores

Hoy estamos muy contentos ya que es la quinta vez que ganamos un mundial de pilotos con tres pilotos diferentes, a los que hay que añadir el de Jorge Martín en el equipo satélite, pero hoy toca celebrar este.

Ahora lo importante es que podáis contar con Marc Märquez durante varios años más y seguir luchando por los títulos

Eso lo veremos el próximo año, por supuesto que queremos contar con Marc durante muchos años más, pero hoy toca celebrar este título tan importante para todos y pronto pensaremos en el 2027.