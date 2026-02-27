Simeone: “Estamos hablando con Griezmann, no hay que meterle presión”

“No voy a hablar de temas que no sabemos qué va a suceder”, explicó este viernes Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, cuando fue preguntado por el futuro de Antoine Griezmann, entre el interés del Orlando City para su fichaje antes del 26 de marzo, al tiempo que manifestó que está “hablando” con el jugador, al que “no hay que meterle presión ni hablar de más”.

Griezmann en la rampa de salida

Insiste Simeone en sus declaraciones previas. Me centro en lo que dije el otro día (el pasado martes, tras el triunfo ante el Brujas, aseguró a ‘Movistar’ que ya había dicho lo que pensaba al futbolista sobre esa posibilidad y que merecía decidir su futuro), fui bastante claro y no voy a repetir lo importante que es Antoine para nosotros”, explicó primero en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

Después, entre la insistencia de las preguntas de la prensa, el técnico fue más allá: “Estamos hablando con Antoine. Él sabe lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar de más. Enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito; Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham… No hay espacio”.

El primero de todos es el Oviedo, este sábado en el Carlos Tartiere: “Centrarnos en el partido a partido, con la intención de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. El Oviedo es un equipo que ha mejorado mucho en estos últimos ocho partidos, se le ve con un ritmo diferente, con un juego directo importante y me imagino un partido duro, como lo son todos en la liga española”.

La última vez que el Atlético visitó el Carlos Tartiere en la Liga, ambos equipos estaban en Segunda División. Fue en 2002.

Ahora, el equipo rojiblanco está en la élite, campeón de ocho títulos con Diego Simeone e inalterable en la Liga de Campeones. “Yo creo que se valora muchísimo” esa evolución, según explicó el técnico, de entonces a ahora.