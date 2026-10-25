José Mourinho tras la victoria del Madrid ante el Barça: "Hemos ganado con tranquilidad y con todos los méritos"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado tras vencer por 1-2 al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga EA Sports, que el conjunto blanco "no juega para ganar en el Camp Nou" sino que "juega para ganar el campeonato", después de lograr una victoria con "todos los méritos" ante "el mejor equipo" que deja la distancia en la tabla en tres puntos.

Al ser preguntado por la trascendencia del triunfo en el coliseo azulgrana, el técnico portugués ha advertido sobre la necesidad de mantener la exigencia en los siguientes compromisos. "Si ganamos hoy y perdemos en El Sardinero, la victoria de hoy ya no tendrá la misma dimensión. El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato. Tenemos que seguir", ha afirmado en rueda de prensa.

Mourinho ha calificado el encuentro de "alto nivel" y ha subrayado el temple de sus futbolistas tras el tanto del empate local. "Nosotros, con mucha tranquilidad y organización, con el 1-1 no hemos perdido la tranquilidad nunca. Para mí, una gran victoria de los chicos contra un gran adversario. Con un árbitro que me parece que ha hecho muy buen partido, con un VAR que dormía en el 60 con una decisión que pudo tener influencia en el partido, una clara tarjeta roja de João a Diomande. Pero gran partido, para mí, y gran victoria. Los chicos lo merecen, una victoria del equipo que más lo ha merecido. Es la victoria contra el mejor equipo. Es el Barça. Mis jugadores han hecho un gran partido", ha manifestado.

En cuanto al impacto en la clasificación, el preparador madridista ha celebrado haber recortado distancias con la cabeza de la tabla. "De este partido podíamos salir a tres, seis o nueve puntos... Si sales a nueve, desde el punto de vista psicológico, es pesado. Si salimos a seis, salimos equilibrados, con un partido para jugar directo en el Bernabéu. Salir a tres puntos es diferente, y el modo en que ganamos es también importante. Puedes ganar, con suerte, defendiendo mucho, y ganamos diría con tranquilidad y con todos los méritos", ha explicado.

Por otro lado, el preparador portugués ha elogiado la actuación del guardameta Andriy Lunin, titular por la baja de Thibaut Courtois. "A Lunin le he dicho que entrena para jugar, no para estar en el banquillo. Le he dicho: 'Sal y juega'. Ha hecho un gran partido. Tenemos al mejor portero del mundo, pero hoy nadie ha llorado porque Courtois no haya podido jugar. El grupo es muy fuerte, está muy unido. Son cinco victorias seguidas, ya está. Viene otro partido el domingo, con una serie bonita de partidos. Repito, tengo un grupo bonito con el que trabajar", ha valorado.

Asimismo, Mourinho ha resaltado el trabajo defensivo de Marc Cucurella en su emparejamiento con Lamine Yamal. "Tenemos dos laterales izquierdos de alto nivel y me permite dosificar las cosas un poquito. Álvaro jugó el miércoles y 'Cucu' ha estado fresco para este partido. Ha jugado contra un gran jugador, su compañero y al que conoce bien, y ha hecho un buen trabajo. Yo veo bien a los jugadores a 10 metros, viéndolos en la línea y no en la tele. Y Lamine es muy bueno, muy bueno. Es listo, lo ha intentado todo para que 'Cucu' viera una amarilla, pero 'Cucu' ha aguantado muy bien", ha detallado.