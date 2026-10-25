Cancelo, tras la derrota en el clásico: "Fuimos superiores, pero el Madrid te hace gol con pocas ocasiones"

El defensa del Barcelona Joao Cancelo ha asegurado que los azulgranas fueron "superiores" al Real Madrid en el Clásico y ha achacado la derrota de su equipo (1-2) a la pegada del conjunto blanco. "No hay mucho que decir. Fuimos superiores, pero el Madrid es esto, tiene pocas ocasiones y te hacen gol. En general fuimos mejor equipo, pero hay que reaccionar. Tenemos el partido contra el Alavés y vamos a ver los errores que cometimos y a recuperarnos", analizó el jugador portugués en declaraciones a 'DAZN'.

Cancelo ha apuntado que el Barcelona es "un equipo humilde" y que los futbolistas están "enchufados para responder contra el Alavés". "Muchas veces queremos presionar arriba y lo que tenemos que hacer es controlar más el partido con el balón, hacerlo circular más y generar ocasiones. Nos faltó un poco eso, aunque tuvimos más ocasiones que el Madrid", ha añadido el zaguero portugués.

Nos faltaron muchas cosas que podíamos hacer mejor

Por su parte, 'Pedri' ha dicho que "esto es muy largo" y que "una Liga no se gana aquí", en la décima jornada del campeonato: "La liga es muy larga. Este es un partido que todos queremos ganar para dedicárselo a la afición. Nos vamos tristes, pero hay que pensar en el siguiente partido. Una Liga no se gana aquí".

Pedri ha reconocido que el Barcelona no ha hecho "un gran partido", sobre todo en la primera parte: "No hemos sido nosotros mismos. Nos faltaron muchas cosas que podíamos hacer mejor. En la segunda hemos empatado y cuando nos encontrábamos mejor ha llegado el gol de ellos en transición que no hemos defendido bien".

El internacional español ha añadido que al Barça le faltó "ritmo de balón" antes del descanso, puesto que fueron "muy lentos" y cometieron "muchas pérdidas tontas", unas concesiones que contra un equipo como el Real Madrid "se pagan".