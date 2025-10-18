El fútbol se vuelca con Sandra Peña: Sevilla y Betis homenajean a la joven de 14 años y claman contra el acoso

España sigue conmocionada. La muerte de Sandra Peña, la joven de 14 años que se quitó la vida el pasado martes tras volver de clase por sufrir presunto acoso escolar, ha dejado una herida abierta en la sociedad española. Desde que se supo la noticia, miles de personas se han solidarizado con la familia y personas más allegadas de la víctima, mostrándole apoyo y cariño.

La joven, alumna del colegio concertado Las Irlandesas de Loreto, se precipitó desde el balcón de su vivienda, situada en la calle Rafael Laffón, cerca de la avenida de Carretera de Carmona. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvarle la vida.

Este sábado, los dos equipos de la capital andaluza han querido recordar a Sandra Peña en sus partidos correspondientes a la novena jornada de LaLiga. Tanto el Real Betis como el Sevilla FC han puesto su granito de arena para contribuir a la lucha contra el acoso escolar.

El equipo verdiblanco, del que la joven Sandra era muy seguidora, ha dedicado públicamente el encuentro contra el Villarreal "en memoria de Sandra Peña". Así lo ha indicado el club en sus redes sociales con un mensaje acompañado de la foto de la joven con la camiseta del equipo.

También se han acordado de ella en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La afición del Sevilla ha sacado una pancarta a los pocos minutos de comenzar el encuentro contra el RCD Mallorca en la que se podía leer: "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra".

Denuncias previas

La familia de la menor ya ha anunciado este viernes que emprenderá "todas las medidas legales necesarias" ante la inacción del centro escolar por lo ocurrido, según señaló este viernes el portavoz de la familia y tío de la menor, Isaac Villar. En declaraciones a los medios, el tío de la joven declaró que la única medida que tomó el centro fue cambiar a las presuntas acosadoras de aula, y que fue a petición de la madre de la adolescente.

"Iniciamos ya los trámites y lo único que esperamos con esto es que se llegue al fondo, se aclare lo sucedido y se depuren las responsabilidades que haya, y que se actúe sobre todo el que sea responsable de la forma que sea", dijo Villar. "Ojalá esto sirva para que todos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo y que no se vuelva a ver a nadie más en lo mismo".