"¡Vía directa al campeonato de invierno!": Alfredo Martínez reacciona al gol de Lamine Yamal, que lidera la victoria del Barça (0-2)

"¡Vía directa al campeonato de invierno!". Así narró Alfredo Martínez el gol de Lamine Yamal que lidera la victoria del Barça. Los de Hansi Flick cierran el año a lo grande sumando otro triunfo más en esta jornada 17 de LaLiga.

El primer gol del partido entre el FC Barcelona y el Villarreal llegaba en el 11 de juego de la primera parte a manos de Raphinha "para enmudecer La Cerámica después de un gran arranque en el Submarino".

Minutos después, los de Marcelino llegaron a celebrar el 1-1 tras un gol en propia puerta de Koundé que finalmente fue anulado por fuera de juego. La respuesta del Barça fue de Ferran, algo forzado pero solo en su cabezazo, y antes del descanso llegó un segundo golpe para la estabilidad del 'Submarino': roja a Renato Veiga.

Ya en la segunda parte llegaba el segundo de los de Hansi Flick. Así lo narró Alfredo Martínez en Radioestadio: "¡Lamine 'Maravillamal'! Fue entrar el centro delantero polaco y fijar la defensa, la luchó el Barça dentro, lo intentaron, le cae al más listo, al potrero, al canchero, a Lamine Yamal y a media altura desde el interior del área clava la pelota al fondo de la portería para poner vía libre (...) ¡Vía directa al campeonato de invierno!".

Con Lamine Yamal sentenciando el 0-2, el equipo de Marcelino era castigado de nuevo por falta de contundencia en las áreas. Para entonces, el técnico alemán había metido ya a Marcus Rashford y Robert Lewandowski, aunque el segundo gol despertó algo el orgullo del Villarreal.

Nada más entrar, Mikautadze pidió penalti y La Cerámica, caliente, sobre todo por la expulsión, se encendió más si cabe en otra acción de Rafa Marín que no tuvo sanción. Como ogro amarillo se hizo grande Joan García, quien evitó más emoción. La mala noticia para el Barça fue la posible lesión de Jules Koundé en un partido que se perdió Pedri, como había adelantado Flick en la previa, por molestias.