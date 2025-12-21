La emotiva despedida de Jano Mori en Radioestadio tras una vida dedicada a la radio: "Me voy feliz de haberos conocido"

Tras más dos décadas trasladando la información deportiva a los oyentes de Onda Cero, Jano (Alejandro) Mori se despide de la que ha sido su casa. "Me voy feliz y orgulloso de haberos conocido", ha dicho el periodista en Radioestadio en la que ha sido su última conexión en rueda de prensa del Atlético de Madrid.

"Tengo que pediros perdón si alguna vez he tenido algún comportamiento inadecuado, que nunca ha sido con mala intención", ha continuado Mori. "Estoy muy feliz, contento y orgulloso de haber podido trabajar con vosotros y con todos mis compañeros anteriormente".

El periodista reconoce que echará de menos la que ha sido su casa más de 20 años: "Hoy estoy intentando sujetar las emociones en un día muy complicado, pero sé que cuando llegue a casa y me quede solo me voy a venir abajo", reconoce. "Os llevo a todos en el corazón. Seguid escuchando Onda Cero, que es la mejor radio del mundo".

En palabras del presentador de Radioestadio, Edu García, "Alejandro representa ese gremio periodístico que puso en valor durante mucho tiempo la radio deportiva". Como él, otras figuras referentes de la radio deportiva, de Onda Cero y de España en general, se han despedido de Jano este domingo.

Una despedida de la que se ha hecho eco incluso Cholo Simeone: "Lo primero, felicitarte, porque me dijeron que hoy nos dejas, que es la última conferencia. Gracias por tu respeto, tu dedicación en todo lo relacionado con las conferencias (...) Disfruta de la familia", ha señalado el técnico.