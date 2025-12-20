"¡Iguala a Cristiano Ronaldo!": Así narró Alberto Pereiro el gol de Mbappé que lidera la victoria del Real Madrid

No empezó el partido con gran nivel juego por parte del Real Madrid, que intenta disipar las críticas a su entrenador Xabi Alonso por el nivel de las últimas citas en el campo. Pero finalmente los blancos consiguieron hacerse con el marcador gracias a dos goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé (2-0), dejando al Sevilla de Matías Almeyda con otra derrota más a sus espaldas.

"El Sevilla ha tenido tres acercamientos de gol en los primeros minutos y después el Madrid se ha hecho con el mando y ha conseguido adelantarse a balón parado gracias al gol de Bellingham", decía Enrique Ortego tras el primer gol del equipo de Xabi.

Un tanto que narraba así Alberto Pereiro en Radioestadio: "¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Marca black panter! Cuando por primera vez desde que viste la camiseta del Madrid sentía que el público le pedía algo más, que el público le pitaba, le miraban y decían: 'este no es mi Bellingham' (...) ¡Marca Jude Bellingham!".

Ya a la vuelta del descanso, el Sevilla pisó más fuerte sobre el campo de juego, teniendo varias oportunidades que impidió magistralmente Thibaut Courtois. "El Sevilla ha sido mejor en la segunda parte y Courtois ha vuelto a hacer las dos paradas espectaculares de todos los días", añadía Ortego, para quien "es desesperante ver cómo sea el equipo que sea, les crean estas dificultades".

Llega el segundo del Madrid

Poco después llegaba el segundo gol del Real Madrid gracias a un tanto de penalti de Mbappé en el 86 de partido. "¡Iguala a Cristiano Ronaldo! ¡Cambia la galaxia Matrix! Marca Mbappé para igualar el año natural a Cristiano Ronaldo": así lo narró Pereiro para Radioestadio. Un gol con el que el francés igualó el récord de goles en el equipo, que, hasta este sábado, ostentaba en solitario Ronaldo gracias a sus 59 tantos en 2013.

De esta manera, el galo sentenció un partido en el que el Sevilla sufrió dos expulsiones: el brasileño Marcao, por doble amarilla, en los minutos 37 y 68, y su técnico, Matías Almeyda, en el descanso.