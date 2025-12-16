Los pagos a Negreira que Laporta no recuerda: 60.000 euros por "aloe vera" o 139.000 por digitalizar jugadas

Joan Laporta, que presidió el club entre 2003 y 2010 y volvió al cargo en 2021, fue interrogado sobre varios pagos realizados por el Barça a Dasnil 95, empresa vinculada al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Durante su declaración, el actual dirigente azulgrana negó recordar los importes o la naturaleza de esas operaciones, que sumaban decenas de miles de euros y presentaban conceptos poco comunes.

Una segunda declaración con dudas por parte del presidente del FC Barcelona

El fiscal le preguntó por una de esas facturas, 60.000 euros fechados el 30 de noviembre de 2005, y con un desconcertante concepto: "Packs de regalo Aloe Vera". Laporta fue tajante con su respuesta sobre este asunto:

"Me está hablando de una factura de hace 20 años. Desconozco esa factura y permítame que no recuerde a qué hacía referencia todo eso", contestó.

El representante del ministerio público insistió en si aquellas facturas formaban parte de los llamados "informes técnico-arbitrales". Laporta admitió que los conceptos eran variados, aunque reconoció que muchos resultaban "muy vagos".

Una factura por el Mundial antes de que se celebrara el torneo

El interrogatorio continuó con otra factura, esta vez de 139.000 euros, emitida el 4 de junio de 2010 por la "selección y digitalización de jugadas del Mundial de Sudáfrica". El detalle llamativo: el torneo aún no había empezado.

"Quizá haga referencia a un trabajo de scouting. Lo desconozco", respondió Laporta, que insistió en que no recordaba los detalles y remitió al autor de la factura para cualquier aclaración.

La defensa del club: "servicios deportivos"

El Caso Negreira investiga los pagos del FC Barcelona a empresas ligadas al exdirigente arbitral entre 2001 y 2018, por un total de más de 7 millones de euros. El club sostiene que se trataba de asesorías técnicas, mientras que la Fiscalía sospecha que pudieron ocultar otra finalidad.

Laporta volvió a reiterar ante el tribunal que nunca existió intento alguno de influir en arbitrajes y que los servicios contratados se hicieron "dentro de la legalidad".