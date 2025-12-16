Preocupación en el Rayo por la lesión de De Frutos

De Frutos se lesionó en un lance del juego a los 16 minutos con el defensa brasileño Natan Bernardo de Souza y, tras un mal apoyo después de un salto en la pierna derecha, se quedó tendido en el suelo. Con mucho dolor y sin poder apoyar la pierna, se marchó al vestuario acompañado por los médicos del equipo entre lágrimas. "El aspecto negativo del partido (0-0) es la lesión. No tiene buena pinta porque intenta volver, tiene inestabilidad, y se acaba retirando. Todos estamos con el temor por lo que puedan arrojar las pruebas pero estamos con él", dijo su técnico, Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Otro de los jugadores con más peso en el vestuario, Isi Palazón, reconoció que toda la plantilla "está con él igual que hace unos días estuvo con 'Pacha' Espino", que hace unos días lamentó el fallecimiento de su padre. "Ahora toca estar con él y lo vamos a hacer, esto es una familia. Es un jugador muy importante para nosotros", subrayó Isi. La lesión le llega al futbolista segoviano en un momento clave de su carrera deportiva porque, aparte de ser una pieza muy importante en el Rayo de Iñigo Pérez, también estaba contando con la confianza del seleccionador español Luis de la Fuente en las últimas convocatorias, llegando incluso a debutar con la 'Roja' el pasado 7 de septiembre frente a Turquía.