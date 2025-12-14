"Un respiro a su entrenador": La reacción de Alberto Pereiro a la remontada del Real Madrid (1-2)

Era necesaria. La victoria del Real Madrid ante el Alavés en la jornada 16 de LaLiga EA Sports era necesaria para el equipo de Xabi Alonso. Así lo contaba Alberto Pereiro en Radioestadio: "¡Vale la victoria del Madrid para darle un respiro en la última semana de competición del 2025 a su entrenador!".

El Real Madrid ha sufrido este domingo en Vitoria, y aunque sin duda es un triunfo que da aliento al equipo, los de Xabi Alonso no logran despejar las dudas de la última semana.

El primer cuarto de hora fue solo del Real Madrid a través de una presión muy activa, hasta que el Alavés consiguió desquitarse con varias aproximaciones que a los dominios de Thibaut Courtois, aunque no llegó a rematar a puerta.

El equipo blanco aprovechó las dudas de los vitorianos y en una pérdida de balón de Denis Suárez montó un contragolpe en dos pases que dejó solo a Kylian Mbappé, que metió el primer gol de la noche.

"Ha hecho un gol como a él le gusta, conduciendo de izquierda a derecha y alejando el balón del portero. Da igual que esté cojo o no, porque con la competencia que tiene en la delantera marca diferencias igualmente", decía en Radioestadio Miguel Serrano.

Pero no tardó en llegar el empate del Alavés, que a la vuelta del descanso no dejaba de apretar las cuentas contra un Madrid a la delantera por la mínima. En el minuto 68 de partido, Carlos Vicente decretaba "alerta roja en el banquillo" de Xabi Alonso. Una jugada que no pasó desapercibida para Pereiro: "Con toda la calma del mundo y bastante centrado, la primera que toca Carlos Vicente para que empate el Alavés. ¡Alerta roja en el banquillo del Madrid!".

En el minuto 76, Rodrygo rescataba al Madrid "para salvar de la guillotina, de momento, a su entrenador". Así las cosas, los locales desbarataron la ocasión de que los de Xabi Alonso ampliasen la ventaja en el marcador.