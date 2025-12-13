"¡Hay líder para rato!": Así ha narrado Alfredo Martínez el doblete de Raphinha que ha dado la victoria al Barça

"¡Capitán, capitán, capitán Raphinha!". Así ha narrado Alfredo Martínez el gol que rescataba al Barça en el minuto 70 ante un Osasuna que le ha puesto las cosas difíciles, pero no lo suficiente para conquistar el marcador. Sobre todo después de que el brasileño sumara otro tanto para consolidar así la victoria azulgrana en el 86 de partido.

Un triunfo que consolida la figura del Barça como líder con una racha imparable de siete victorias consecutivas. Así contaba en Radioestadio Alfredo Martínez el final en el Camp Nou: "¡Final, final, final del partido! Gana el campeón; Raphinha, goleador (...) ¡El Barça se dispara, más presión en cabeza!".

Raphinha al rescate

Tras una primera parte en la que el Barça no conseguía romper el muro de Osasuna, los de Hansi Flick volvieron del descanso con una actitud arrolladora en el campo. "Ha empezado muy bien la segunda parte", contaba Martínez.

Poco después llegaba el primer gol de la noche. Una actuación de Raphinha que dio esperanza a los locales (1-0) y que se vivió con euforia en Radioestadio. "¡Capitán, capitán, capitán Raphinha! Tenía que ser una obra de Pedri, una carga de la brigada ligera. Tocaron a golpe de corneta la salida (...) ¡Ahora sí, golpe a LaLiga, marcó el líder, marcó el capitán!".

¡Ahora sí, golpe a LaLiga!

Y después de esta jugada, llegaba un nuevo gol del brasileño: "¡Ra, Ra, Ra, Raphinha! Viene el capitán a quemarropa, a placer, para conseguir el tanto que llaman de la tranquilidad. ¡Doblete para el brasileño, hay líder para rato!".

Con esta victoria se coloca, con un partido más, cinco puntos por encima de su inmediato perseguidor, el Villarreal, que este domingo visitará al Levante (partido que, por ahora, está en duda a causa de las previsiones de fuertes lluvias), y siete por delante del Real Madrid, que visitará al Deportivo Alavés.