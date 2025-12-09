Talavera - Real Madrid y Guadalajara - Barça, así ha quedado el sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey

Talavera y Guadalajara se han llevado el premio gordo del sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey, ya que van a enfrentarse al Real Madrid y al Barça, respectivamente. Por su parte, el Atlético Baleares ha sido el otro agraciado, ya que su rival va a ser el Atlético de Madrid.

El sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey se ha celebrado a las 13:00 horas en Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En las rondas previas han caído ya dos equipos de Primera División, el Oviedo y el Espanyol, y 12 de segunda, Valladolid, Las Palmas, Castellón, Córdoba, Ceuta, Mirandés, Andorra, Almería, Málaga, Zaragoza, Leganés, y Cádiz.

Todos los partidos de dieciseisavos de Copa del Rey

Así han quedado todos los enfrentamientos:

Ourense - Athletic Club de Bilbao

Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Talavera de la Reina - Real Madrid

Guadalajara - FC Barcelona

Real Murcia - Real Betis

Eldense - Real Sociedad

Burgos - Getafe

Cultural Leonesa - Levante

SD Eibar - Elche

Deportivo de la Coruña - Real Mallorca

Racing de Santander - Villarreal

Sporting de Gijón - Valencia

Huesca - CA Osasuna

Granada - Rayo Vallecano

Albacete - RC Celta de Vigo

Deportivo Alavés - Sevilla

Cuándo se juegan los partidos de dieciseisavos de Copa del Rey

Los partidos se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, a excepción del Granada - Rayo Vallecano, que se jugará el martes de 6 de enero, día de Reyes, a las 21:00 horas, porque el 18 de diciembre juegan su partido de Conference contra el Drita.

El equipo de menor categoría será el que ejerza de local, y en el caso de que dos equipos de una misma categoría hayan sido emparejados, será local el equipo cuya bola haya salido primero en el sorteo.

El FC Barcelona es el Rey de Copas, con 32 títulos en su palmarés. Le sigue el Athletic Club, con 25 trofeos, y el Real Madrid, con 20. La temporada pasada, el conjunto culé se hizo con el título tras ganar en la prórroga a los merengues, 10 años después de la última vez que se habían visto las caras en una final copera.