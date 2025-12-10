EN DIRECTO: Real Madrid - Manchester City de Champions League, en vivo
Sigue en directo el partido de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City. Un encuentro clave para el futuro de Xabi Alonso en su reencuentro con Guardiola.
En directoActualizado a las
DESCANSO | Real Madrid 1-2 Manchester City
45' ¡¡SALVADOR COURTOIS!!
¡¡VAYA DOBLE PARADA DE COURTOIS PARA SALVAR AL MADRID!!
Pilló el Manchester City al Madrid a la contra y tuvo Courtois que salvar el tercero. Primero a Haaland y luego a Cherki.
Real Madrid 1-2 Manchester City
43' ¡¡GOOOOOOL DEL MANCHESTER CITYYYY!! ¡¡HAAAALANDD!!
¡¡GOL GOL GOL GOOOOOOOL!! ¡¡HAALAND LE DA LA VUELTA AL PARTIDO!!
El noruego engaña a Courtois y marca desde los once metros. ¡El City le da la vuelta al partido con muy poquito!
Real Madrid 1-2 Manchester City
42' ¡PENALTI A FAVOR DEL MANCHESTER CITY!
¡Y lo pita Turpin!
Se fue a verlo al monitor y no duda. Penalti a favor del Manchester City y amarilla para Rudiger.
Real Madrid 1-1 Manchester City
41' ¡El VAR revisa un penalti a favor del Manchester City!
¡Posible penalti a favor del Manchester City!
Rudiger agarró a Haaland dentro del área y el noruego cayó derribado.
Real Madrid 1-1 Manchester City
35' ¡¡GOOOOOL DEL MANCHESTER CITY!!
¡¡GOL GOL GOL GOOOOOOL!! ¡¡EMPATA EL MANCHESTER CITY!!
Córner botado desde la izquierda al corazón del área, donde se eleva Gvardiol y remata de cabeza. Courtois la para como puede, pero deja la pelota muerta para O'Reilly, que solo tiene que empujarla a gol.
Real Madrid 1-1 Manchester City
Pone fin a la mala racha
El gol de Rodrygo pone fin a una malísima racha de 32 partidos seguidos sin marcar con el Real Madrid. El último gol que marcó el brasileño fue en el mes de marzo.
27' ¡¡GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOL!! ¡¡RODRYGOOOOO!!
¡¡GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOL!! ¡¡MARCA RODRYGOOOOOOOOO!!
Jugada que se inicia en el área madridista con un balón que gana Carreras a Bernardo Silva y el Madrid logra progresar. Bellingham habilita a Rodrygo en banda izquierda que se mete en el área y saca un gran disparo cruzado al que no llega Donnarumma. ¡Se adelanta el Madrid en el Bernabéu!
Real Madrid 1-0 Manchester City
25' Ahora el balón es del Madrid
¡Le da la vuelta a la tortilla el Real Madrid!
El equipo de Xabi Alonso encadena un par de posesiones largas y obliga al Manchester City a dar un paso atrás. Sin ocasiones en este tramo del partido.
Real Madrid 0-0 Manchester City
18' ¡Tchouaméni fuera!
¡Otra del Madrid!
Botó Rodrygo una falta lejana al corazón del área donde Tchouaméni conectó un cabezazo de espaldas, pero el balón se marchó fuera.
Real Madrid 0-0 Manchester City
15' El City se hace con el balón
Se cumple el primer cuarto de hora y el Manchester City parece haberse adueñado de la pelota, aunque no pone en peligro a Courtois. Es mucho más peligroso el Real Madrid cuando consigue robar y salir en velocidad con Vinicius y Rodrygo.
Real Madrid 0-0 Manchester City
11' ¡Amarilla!
¡Primera cartulina amarilla del partido!
Foden derribó a Rodrygo en el centro del campo cuando arrancaba y el colegiado no dudó, amarilla.
Real Madrid 0-0 Manchester City
6' ¡¡A PUNTO DE MARCAR VINICIUS!!
¡¡QUÉ OCASIÓN DE VINICIUS!!
¡A punto de marcar el Madrid! Gran contragolpe iniciado por Vinicius, que combinó con Gonzalo para poner a correr a Rodrygo y éste puso un pase perfecto para la aparición de Vinicius por la izquierda, pero su remate se marchó fuera por muy poco.
Real Madrid 0-0 Manchester City
4' ¡¡VALVERDE FUERAAAAA!!
¡¡A PUNTO DE MARCAR VALVERDE!!
Chutó Fede Valverde la falta desde la frontal y el balón se marchó rozando el poste de la portería de Donnarumma después de rebotar en un defensa del Manchester City.
Real Madrid 0-0 Manchester City
3' El árbitro lo saca fuera
¡EL VAR ANULA EL PENALTI!
La falta fue clara, pero el VAR avisa al árbitro de que fue fuera del área. Será falta a favor del Madrid.
Real Madrid 0-0 Manchester City
2' ¡¡PENALTI A FAVOR DEL MADRID!!
¡¡PENALTI A FAVOR DEL MADRID!!
Encaró Vinicius a Nunes y le derribó al regatearle. El árbitro no duda y pita penalti.
Real Madrid 0-0 Manchester City
¡Comienza el partido!
¡¡Arranca el partido en el Bernabéu!!
Ya rueda la pelota sobre el césped, ¡Xabi Alonso se la juega!
Real Madrid 0-0 Manchester City
¡Todo listo en el Bernabéu!
¡Todo preparado!
Ya se asoman los futbolistas por el túnel de vestuarios, ¡suena el himno de la Champions en el Bernabéu!
Un duelo que se ve por quinta temporada consecutiva
¡El Clásico de la Champions!
Y es que es la quinta temporada consecutiva en la que Real Madrid y Manchester City se ven las caras en Champions, por lo que, sumado a que entre ambos equipos han ganado tres de los últimos cuatro títulos, algunos lo consideran ya todo un clásico de la máxima competición continental.
El Real Madrid se impuso en las semifinales de 2022, los cuartos de final de 2024 y el playoff de octavos de final de la pasada temporada. El Manchester City, por su parte, eliminó a los madridistas en las semifinales de 2023.
Guardiola, con todo
¡No se guarda nada el Manchester City!
Tras dos pinchazos ante Monaco y Leverkusen, no puede el Manchester City despistarse si quiere estar entre los ocho clasificados directamente a octavos de final.
Sale Guardiola con Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva; Cherki, Foden, Doku; y Haaland.
¡Y sale sin Mbappé!
¡Mbappé, suplente!
Xabi se juega el puesto esta noche con un once con varias sorpresas y en el que no está Kylian Mbappé, que arrancará el partido desde el banquillo por culpa de unas molestias. También se queda en el banquillo Arda Guler, que venía siendo uno de los habituales durante toda la temporada.
Sale el Madrid con: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.
Xabi, en la cuerda floja
La de hoy puede ser una noche importantísima para el devenir de la temporada del Real Madrid, pues podría ser la última de Xabi Alonso en el banquillo.
La mala racha de resultados y los problemas dentro del vestuario tienen al tolosarra en la cuerda floja ante el ultimátum de hoy. Una derrota podría provocar su destitución en las próximas horas.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡Muy buenas noches!
Noche grande de Champions en el Santiago Bernabéu con la visita del Manchester City en un partido que se ha convertido ya en un clásico de los últimos años en la máxima competición continental.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!