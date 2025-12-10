EN DIRECTO: Real Madrid - Manchester City de Champions League, en vivo

Un duelo que se ve por quinta temporada consecutiva

¡El Clásico de la Champions!

Y es que es la quinta temporada consecutiva en la que Real Madrid y Manchester City se ven las caras en Champions, por lo que, sumado a que entre ambos equipos han ganado tres de los últimos cuatro títulos, algunos lo consideran ya todo un clásico de la máxima competición continental.

El Real Madrid se impuso en las semifinales de 2022, los cuartos de final de 2024 y el playoff de octavos de final de la pasada temporada. El Manchester City, por su parte, eliminó a los madridistas en las semifinales de 2023.