Simeone recupera a Cardoso pero pierde a Lenglet

El centrocampista Johnny Cardoso, baja el pasado sábado por un fuerte golpe en la rodilla, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el partido de la Liga de Campeones contra el PSV en Eindhoven, con las bajas de Clement Lenglet, José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente.

Cardoso es la novedad de la citación, que viaja este mediodía a Países Bajos y que completan dos jugadores del filial de Primera RFEF, ambos defensas: el lateral derecho Javi Boñar, que ya fue convocado en Bilbao, y el central Dani Martínez. Clement Lenglet es baja por lesión para el partido de la Liga de Campeones de este martes contra el PSV Eindhoven, con lo que se suma en la lista de ausencias para ese encuentro a José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente.

El central francés sufrió “una contractura muscular”, según informó este lunes el club, en el duelo del pasado sábado ante el Athletic Club, en el que debió ser cambiado en el minuto 61 por Matteo Ruggeri. La convocatoria de 23 jugadores está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Dani Martínez, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.

