Así es el calendario de los equipos españoles en la Champions

La Champions League de la temporada 2025-2026 no solo conoce ya a todos sus participantes, sino que ya tiene asignados los enfrentamientos de la liguilla que sustituye a la clásica fase de grupos. Además, esta edición trae otra novedad y es el adelantamiento de la hora de la final que se jugará en Budapest (Hungría) de las 21:00 horas a las 18:00 horas. No obstante y, pese a que el PSG es el principal favorito a revalidar el título, los equipos españoles tratarán de llegar lo más lejos posible.

Así es el calendario del Athletic Club de Bilbao

Los Athleticzale comenzarán su andadura en la competición de clubes reina a nivel de clubes, recibiendo el 16 de septiembre al Arsenal a las 18:45 horas. El miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, jugarán en el Signal Iduna Park contra el Borussia Dortmund. El tercer partido será el día 22 de octubre en San Mamés a las 18:45 horas. Y llegarán al ecuador de la liguilla visitando el día 5 de noviembre al Newcastle a las 21:00 horas.

El segundo tramo lo iniciarán viajando a Praga para enfrentarse a las 21:00 horas del 25 de noviembre al Slavia. Posteriormente, en Bilbao, el PSG tratará de asaltar 'La Catedral' el 10 de diciembre a partir de las 21:00 horas. Los dos últimos partidos serán los días 21 y 28 de enero, ambos a las 21:00 horas, frente a Atalanta fuera y Sporting de Portugal en casa.

Este es el sendero del Atlético de Madrid

El equipo del Cholo Simeone inicia esta nueva andadura en la Champions visitando el estadio de Anfield el día 17 de septiembre a las 21:00 horas. Después recibe al Eintrach de Frankfurt el día 20 de septiembre a partir de las 21:00 horas. La tercera jornada la disputará en el estadio del Royale Union Saint-Gilloise el 4 de noviembre a las 21:00 horas.

En el ecuador recibirá en casa al Inter de Milán a las 21:00 horas del 26 de noviembre. Posteriormente, viajará a Eindhoven para medirse al PSV a las 21:00 horas del 9 de diciembre. Finalmente, los dos últimos partidos serán el 21 y 28 de enero frente al Galatasaray en Estambul y en casa contra el Bodo, el primero a las 18:45 horas y el segundo a las 21:00 horas.

Así es la liguilla del Villarreal

El submarino amarillo inicia su participación en la Champions en campo del Tottenham el día 16 de septiembre a las 21:00 horas. Después recibirá en casa a Juventus y Manchester City los días 1 y 21 de octubre, ambos a las 21:00 horas. Por ende, los siguientes dos partidos son fuera, en casa del Pafos y del Borussia Dortmund, los días 5 y 25 de noviembre, el primero a las 18:45 y el segundo a las 21:00 horas.

La Cerámica será la testigo de los partidos contra Copenhague y Ajax, los días 10 de diciembre y 20 de enero, el primero a las 18:45 hora y el segundo a las 21:00 horas. Cerrará la liguilla en Leverkusen el día 28 de enero a las 21:00 horas.

Este es el camino del Barça

El conjunto blaugrana debuta en el campo del Newcastle el 18 de septiembre a las 21:00 horas. El segundo partido lo jugará en casa contra el PSG el 1 de octubre a las 21:00 horas. El tercero, también en casa, le enfrentará al Olympiacos el día 21 de octubre a las 18:45 horas.

Alcanzará el ecuador en Brujas el 5 de noviembre a las 21:00 horas. Después viajará a un campo que conoce bien, el 25 de noviembre juega a las 21:00 horas contra el Chelsea. Recibirá al Eintrach el 9 de diciembre a las 21:00 horas. Cerrará la primera fase viajando a Praga y recibiendo al Copenhague los días 21 de enero a las 21:00 horas y el 28 de enero a las 21:00 horas.

Esta es la primera fase del Real Madrid

El equipo blanco debuta en su competición fetiche en casa contra el Marsella el día 16 de septiembre a las 21:00 horas. Sigue con una exótica visita al Kairat Almaty el día 30 de septiembre a las 18:45 horas. Para después recibir a la Juventus el día 22 de octubre a las 21:00 horas. El final de la primera vuelta es en Anfield el 4 de noviembre a las 21:00 horas.

Viajará a Atenas para medirse al Olympiacos el 26 de noviembre a las 21:00 horas. Después recibe a City y Mónaco los días 10 de diciembre a las 21:00 horas y 20 de enero a las 21:00. Acaba en Lisboa, contra el Benfica, a las 21:00 horas del 28 de enero.