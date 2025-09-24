Flick sobre Gavi: "Le vamos a apoyar en su recuperación"

La importante baja de Gavi, conocida ayer, ha centrado buena parte de la rueda de prensa del técnico alemán de F.C. Barcelona previa al partido de Liga contra el Oviedo.

Lesión de Gavi

"Su actitud, corazón y mentalidad es de máximo nivel desde luego. Ahora toca ser disciplinado, recuperarse, hacer lo que toca cada día y nosotros le vamos a ayudar. Él sabe que es duro, pero si alguien puede hacerlo, yo creo que ese es Gavi", ha declarado el técnico alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la víspera de la sexta jornada de Liga, en la que el Barça visita al recién ascendido Real Oviedo (21:30 CET).

En esta línea, Flick ha subrayado que se debe ir "paso a paso" debido a que Gavi tiene 21 años y "una larga carrera por delante", y ha destacado que tras una llamada mantenida esta mañana del miércoles lo vio con "una buena mentalidad" y el deseo de "volver y recuperarse".

Flick y la motivación de Lamine para ganar el 'Balón de oro'

El técnico también se ha referido al atacante Lamine Yamal, segundo en la votación del Balón de Oro por detrás del delantero del París Saint-Germain, Ousmane Dembelé.

Flick ha señalado que no ganarlo a sus 18 años "es una motivación para los próximos años" y ha apuntado que su regreso, tras ejercitarse en solitario por unas molestias que arrastra en el pubis desde principios de septiembre, podría producirse "muy pronto".

"No solo es él, todos los jugadores. Tenemos que gestionarlo bien. Me centro en el equipo que tenemos, los jugadores que están disponibles. Es importante que todos los jugadores noten la confianza que tengo en todos ellos", ha añadido.

Pedri y el Balón de Oro

Respecto a Pedri y su discutida undécima posición en el Balón de Oro, Flick ha destacado que su nivel es "increíble" y ha valorado que el reconocimiento de figuras como el excentrocampista inglés del Manchester United Paul Scholes "significa mucho", aunque ha evitado entrar en debates.

La nota positiva del entrenamiento la protagonizó el lateral izquierdo Alejandro Balde, lesionado desde principios de septiembre por un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Balde se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros por segunda jornada consecutiva y, aunque el preparador alemán ha confirmado que no estará listo para visitar el estadio Carlos Tartiere, dejó abierta la posibilidad de reaparecer el domingo frente a la Real Sociedad (18.30 CET) en el estadio Olímpico Lluís Companys.

"Quizá el domingo veremos cómo evoluciona. No queremos correr riesgos; cuando todos den luz verde, quizá pueda jugar", ha explicado.

Por último, sobre la evolución de las obras del nuevo Spotify Camp Nou, Flick ha señalado que "de momento" no ha tenido tiempo de ir a verlo, pero ha descartado que la incertidumbre sobre su regreso, hasta que el Ayuntamiento de Barcelona emita la licencia de primera ocupación, afecte al rendimiento del equipo.

"Lo importante es centrarnos en nuestro estilo, juguemos donde juguemos. Nuestra filosofía seguirá siendo la misma: queremos dominar y presionar al rival; eso es lo que le pido a mi equipo", ha concluido.