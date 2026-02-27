Flick, dispuesto a renovar con el Barça

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que el partido contra el Villarreal CF exigirá la mejor versión de su equipo y ha recordado que en el último precedente liguero lograron la victoria "con suerte" en el Estadio de la Cerámica, después de un encuentro en el que el conjunto castellonense generó numerosas ocasiones al contragolpe.

Primero toca el Villarreal

"Recordamos el último partido, ganamos con suerte (0-2); tuvieron muchas transiciones, muchas oportunidades y al final tenemos que vigilar la pelota, no cometer errores y jugar con nuestro estilo", afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el tercer clasificado de LaLiga EA Sports, situado a diez puntos del Barça, líder del campeonato.

Flick recalcó que el equipo está centrado en mantener el nivel competitivo en este tramo antes del parón de selecciones. "Han sido importantes estas dos semanas; se resume en cómo juegas el partido, sobre todo contra un gran rival como el Villarreal. Tenemos siete partidos hasta el parón de selecciones y estaría bien ganar", apuntó.

Preguntado por el momento de forma del equipo, matizó que el rendimiento depende del contexto competitivo. "Si me preguntas antes del Atleti, te hubiera dicho que sí, pero los partidos cambian; ahora estamos centrados y queremos mostrar nuestra mejor versión. Lo importante es ganar, ganar y ganar", subrayó.

Sobre la posibilidad de dar un golpe casi definitivo a LaLiga, pidió prudencia. "Queda mucho, pero es como la temporada pasada; si vas ganando, es un partido menos; para mí lo más importante es seguir trabajando y ganar", señaló.

En el plano personal, y a las puertas de cumplir cien partidos al frente del banquillo blaugrana, se mostró abierto a ampliar su etapa en el club. "¿Por qué no? Estoy disfrutando aquí, ya lo dije antes, hace un tiempo fantástico, es un honor entrenar al Barça, los jugadores hacen un trabajo fantástico con muchos jugadores de La Masía", manifestó sobre una posible renovación.

En cuanto a las bajas en el centro del campo, entre ellas la de Frenkie de Jong, evitó excusas. "Todos los equipos tienen este problema; nosotros tenemos calidad, distintas opciones con las que funcionar. Yo no miro a los que no pueden jugar, sino a los que sí; no quiero hablar demasiado de los lesionados para no buscar excusas", afirmó, aunque reconoció que "la calidad que aporta Frenkie es difícil de sustituir, pero nos da la posibilidad de que jueguen otros".

Por último, explicó el cambio en el régimen interno respecto a los retrasos, que ahora se sancionan económicamente y no sin jugar. "Seguramente como entrenador pueda mejorar un poco; para mí era estresante mirar el reloj y revisar la hora de llegada. Hablé con los capitanes y no es una situación fácil para todos, es presión para mí, así que les dejé decidir a ellos, ya que se trata de ellos. Desde entonces, nadie ha llegado tarde", concluyó.

Octavos de champions

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha avisado de que la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle "no será fácil", ya que se enfrentarán a un equipo "fantástico".

Al ser preguntado por si el Barcelona ha tenido suerte al esquivar en octavos al París Saint-Germain, vigente campeón de Europa, Flick ha respondido que "todos los partidos son importantes y ninguno es fácil" en la máxima competición continental.