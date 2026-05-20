El entrenador del Racing agradece la "confianza y paciencia" en el proyecto: "Es un momento inolvidable"

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio noche para hablar sobre el ascenso de su equipo a Primera División 14 años después. José Alberto llegó en la temporada 2022/2023 para dirigir lo que quedaba de campaña y se ha mantenido en el cargo hasta conseguir el ascenso.

Por eso, ha asegurado que su equipo de trabajo se ha ganado "esa confianza" y ha señalado que la clave del éxito es que consiguieron 33 puntos en la primera vuelta y que han sido "muy regulares en el rendimiento y mejorando cada mercado de fichajes". Aun así, también ha comentado que ha habido "momentos de dificultad", pero que los dirigentes le han transmitido siempre "una confianza increíble" y han tenido "muchísima paciencia y creencia en nuestro trabajo".

El entrenador, visiblemente emocionado, ha asegurado que es "un momento inolvidable" que recordará toda su vida. La afición le ha transmitido "mucha gratitud" porque el Racing es un equipo histórico y en todos estos años ha pasado más tiempo en Segunda RFEF que en Primera, por lo que han pasado "por muchos momentos de dureza".

Sobre la temporada en Primera División

Con el ascenso y la buena temporada, la gente ha recuperado "la ilusión" y hasta el hijo de Manolo Preciado, el entrenador histórico del Sporting, le comentaba que estaba haciendo "una trayectoria similar" a la de su padre.

En cuanto al juego del Racing de esta temporada, según el técnico, ha sido "divertido" de ver porque el espectador neutral iba "a disfrutar de buen fútbol y de entretenimiento". Ha sido un equipo "valiente y ofensivo", con 85 goles a favor, con un estilo propio.

La llegada de Munitis y la posible incorporación de Canales

Preguntado por la Primera División y teniendo en cuenta que en las dos últimas temporadas los equipos que suben vuelven a bajar, José Alberto ha confesado que es el primer día que piensa en ello y ha reconocido que va a ser una temporada "realmente difícil", pero que están "muy ilusionados" y llegan con "ambición".

Sobre la llegada de Pedro Munitis, toda una leyenda del club, se ha mostrado muy ilusionado, porque va a ser fundamental para ayudar a que los jóvenes lleguen mejor y más preparados al primer equipo, mientras que con la posibilidad de que se incorpore Sergio Canales al equipo ha sido más cauteloso porque "está ahí encima de la mesa y veremos qué pasa en los próximos días".