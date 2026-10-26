Edu Pidal: "Mourinho ganó con merecimiento"

Madrugo para contarte que Mourinho ha logrado su primera gran victoria desde su regreso al banquillo del Real Madrid. Y no fue por un golpe de suerte ni con una polémica arbitral, ganó con merecimiento y con la intervención suficiente como para que no tuviera que salir a la rueda de prensa a reivindicar sus decisiones, consciente de que los demás lo haríamos por él.

El portugués insistió con Fede Valverde en el lateral derecho, juntó a Arda Güler y Bernardo Silva en el centro del campo con Tchouaméni y la sanción de Vini volvió abrir el camino a Diomande, talentoso en ataque y disciplinado en defensa.

Mourinho tenía un plan y funcionó. Le sumas el gran partido de los centrales, que Cucurella sobresalió secando a Lamine, que Bellingham estuvo inspirado y que Mbappé no falló, y te explicarás mejor por qué los blancos volvieron de Barcelona con los niveles de optimismo disparados.

Este Barça estuvo tan afinado en el arranque de la temporada que nadie pensó que dos derrotas consecutivas frenarían la euforia, a pesar de la entidad de los rivales: el PSG, que es el actual campeón de la Champions, y el Real Madrid, su histórico rival en España.

La derrota no la explican la casualidad ni la mala suerte. Flick sabe que su equipo no fue reconocible en la primera parte y que tanto Luis Enrique como Mourinho golpearon su zona más desprotegida: la defensa. Insistimos mucho en que LaLiga podía quedar decidida en pleno octubre y ni siquiera vimos venir, posiblemente porque no hubo señales antes, que el Madrid podía funcionar como un equipo y que este Barça, siendo muy bueno, ante los grandes es vulnerable.