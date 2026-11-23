Madrugo para contarte que Rafa Nadal ya ejerce como directivo del Real Madrid por pleno derecho, después de ser ratificado por la junta de socios compromisarios con una unanimidad impropia de los tiempos que vivimos.

Ha sido una jugada maestra de Florentino Pérez, después de que hace unos meses se enfrentara a un proceso electoral que le hizo remangarse. Al propio Nadal se le vinculó con la candidatura de Enrique Riquelme, su rival en las urnas, y tuvo que ser el mallorquín quien lo desmintiese. Todo el mundo pensó que Riquelme no había ganado, pero se había construido una reputación y una imagen para el futuro.

A Riquelme lo vieron como el sucesor de Florentino porque Florentino nunca había designado un sucesor. Ahora sí. No ha hecho falta ni decirlo, los gestos han sido mucho más importantes.

Lo primero es conseguir que un deportista de la trascendencia y ascendencia de Nadal acepte sumarse a un proyecto y lo haga con una implicación como la que mostró estos días. Presente en la Asamblea, en el Bernabéu y hasta en el baloncesto. A Florentino le queda todavía la legislatura completa, pero le ha reservado una silla a su lado para que Rafa vaya escuchando, aprendiendo y absorbiendo el funcionamiento de un club tan grande como el Real Madrid.

La decisión de proponer a Nadal como directivo es uno de esos movimientos sorprendentes de Florentino de los que el madridismo se enamoró desde el principio, desde los galácticos. Ha sido una sorpresa para los socios, los aficionados y ha dejado descolocados a sus rivales y a sus detractores.

Con Nadal, el club, como mínimo, ya ha sumado imagen, proyección y futuro. Si ahora nos cuenta que lo convenció con una propuesta en una servilleta hay material hasta para empezar un libro.