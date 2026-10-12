Edu García: "Raúl Martín Presa no merece el cargo que ocupa"

Podría asomar a este lunes festivo el semblante desencajado de Mourinho por su histrionismo, a Vinicius por su mano larga o a Grimaldo por sus fintas y su gol en Vitoria que balizó el camino de triunfo del Atleti.

Pero me parece más noticioso que una parte de la afición del Rayo Vallecano, con la complicidad silenciosa y mayoritaria del resto de la grada, prefiera sacrificar el bienestar de su equipo si con la implosión deseada te llevas por delante al presidente que detestas. No me escondo: Raúl Martín Presa no merece el cargo que ocupa. Se compró la presidencia hace 3 lustros a un precio de usura porque la familia Ruiz-Mateos estaba en desbandada tras estafar hasta al espíritu santo.

El equipo de primera ha terminado siendo su única obsesión. La cantera está casi desintegrada, la sección femenina pasó en una década de la élite a la clandestinidad y el estadio, como se puede apreciar en un rápido vistazo, es un recinto parcheado, obsoleto y al que se ha negado a chutar dinero de la entidad casi desde su estreno como mandamás. Ahora la Comunidad de Madrid se ha puesto seria. Tebas ya no es colega, no le tapa, y la soledad del dirigente se corta con cuchillo. Pero impedir jugar, amenazar con la parálisis total, condenar la viabilidad del proyecto facilitando un descenso, me parece demasiado hasta para la vida más pirata.