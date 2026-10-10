"¡Es insaciable el campeón!": la narración de Alfredo Martínez de la goleada del Barça ante el Getafe (3-0)

El conjunto de Hansi Flick acaba de conseguir una incontestable victoria ante el Getafe con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesús y Jules Koundé. Recién había comenzado el partido y el equipo azulgrana ya había enseñado los dientes. Un gol de Gordon a los dos minutos de juego permitió a los pupilos de Flick tomar la iniciativa, obligando al Getafe a reaccionar desde el inicio.

Así lo narró Alfredo Martínez en Radioestadio: "¡Gran ambiente en el templo del barcelonismo! ¡Lleno a reventar! Un minuto y medio de juego. Se va Gordon para intentar marcar el primer gol. ¡Gooooooooool! ¡Así son los buenos comienzos; primer ataque por parte del líder! (…) El de Liverpool se hace hueco, busca en la media luna, dispara (…) ¡Presión total en cabeza!

El primer gol del Barça marcó el desarrollo de una primera mitad en la que los de Hansi Flick se adueñaron del balón. Poco tardó en llegar el segundo. No había pasado ni media hora de reloj cuando los azulgrana siguieron ampliando la ventaja en el marcador: "¡Goooool del Barcelona! ¡Ring ring! ¡Llamando para el gol, Gabriel el telefonista! (…) En frente, los lobos feroces de Hansi Flick; quita la pelota Gabriel Jesús, convierte el segundo en línea directa con el gol. Tierra de por medio para el líder; se aleja el Barça en cabeza. ¡Cae el segundo, es insaciable el campeón!

Jules Koundé sella el tercero

Ya en el descanso, el Barça se marchaba a los vestuarios con dos goles de ventaja y un gran control del partido. "El Barça está increíble en todas sus facetas. Con esa alineación del Getafe es difícil sorprender al Barça, no tienen jugadores ofensivos", decía nuestro compañero Abelardo Fernández en Radioestadio al término de la primera parte.

El Barça está increíble en todas sus facetas

El tercero no llegó hasta el minuto 73 del partido. Fue Jules Koundé quien consolidó la victoria del equipo catalán: ¡Gooooool! ¡Jules Koundé! Al 28 de juego, segunda parte, para cerrar el partido y el liderato. ¡No hay quien pare a este Barça! ¡Suma y sigue, golea de nuevo en el Camp Nou, la casa del líder!

Con esta goleada, el Barça se lleva los tres puntos en casa y sigue consolidando su liderato.