Edu García, sobre las predicciones del Clásico: "El juego nos sigue poniendo a nosotros y a nuestros vaticinios lapidarios en nuestro sitio"

Edu García analiza en Más de uno la resaca del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, un encuentro en el que el equipo blanco firmó, a su juicio, una actuación sobresaliente. "No hay vídeo de IA ni community manager moderno como Rafa, por ejemplo, ni gurú de la alta política que hoy arrebate el foco gordo de la resaca del Clásico", comienza, antes de reivindicar el protagonismo del fútbol: "Cómo mola que en el siglo XXI el juego nos siga poniendo a nosotros y a nuestros vaticinios lapidarios en nuestro sitio".

El periodista destaca la inteligencia táctica y el despliegue físico y mental del Madrid, al que define como un equipo que firmó "un partido sublime en inteligencia y superior en entrega física y mental". Entre los nombres propios, resalta la importancia de Bellingham y su capacidad para intervenir en todas las zonas del campo.

Frente a la solidez madridista, Edu García describe a un Barcelona menos inspirado, incómodo durante buena parte del encuentro y con dificultades para desarrollar su fútbol. "Racionalidad y constancia ante un Barça menos efusivo, muy incómodo y con sus tres mosqueteros con el sable mellado", señala, en referencia a Pedri, Rodri y Fermín. "Ni Pedri, ni Rodri, ni Fermín pudieron trinchar su juego de manera sostenida", añade.

Sin embargo, el director de Radioestadio advierte de que la victoria no debe confundirse con una Liga sentenciada. Las euforias posteriores al clásico pueden ser pasajeras y el campeonato exige mucho más que imponerse al máximo rival. "La Liga no se gana en el Nou Camp Nou; se consigue no arrastrando los pies en el Mendizorroza o en El Sardinero", recuerda, evocando una idea recurrente en el fútbol de José Mourinho: los títulos se construyen también en los partidos menos vistosos y en los campos más complicados.

Edu García concluye que, si el Real Madrid quiere acabar con el dominio azulgrana, tendrá que convertir la regularidad en una seña de identidad durante toda la temporada. La competición, apunta, todavía puede dar muchas vueltas y el escenario de mayo podría ser muy distinto al actual. Porque, más allá del resultado del clásico, la clave estará en mantener el nivel cuando se apague el ruido de la victoria.