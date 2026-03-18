FC Barcelona vs Newcastle en directo: sigue la Champions League en vivo

DESCANSO | Barcelona 3-2 Newcastle

¡¡Descanso en el Camp Nou!!

El Barça gana en el intercambio de golpes y, de momento, certifica su billete a cuartos de final de la Champions. Raphinha, Bernal y Lamine Yamal, de penalti, marcaron los goles del Barça en la primera mitad.

Hasta dos veces empató el Newcastle con dos goles de Elanga.