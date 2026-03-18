FC Barcelona vs Newcastle en directo: sigue la Champions League en vivo
Sigue en vivo y en directo el partido de vuelta de octavos de Champions League entre FC Barcelona y Newcastle.
En directoActualizado a las
DESCANSO | Barcelona 3-2 Newcastle
¡¡Descanso en el Camp Nou!!
El Barça gana en el intercambio de golpes y, de momento, certifica su billete a cuartos de final de la Champions. Raphinha, Bernal y Lamine Yamal, de penalti, marcaron los goles del Barça en la primera mitad.
Hasta dos veces empató el Newcastle con dos goles de Elanga.
45'+6 ¡¡GOOOOOOL DE LAMINEEEEEE!!
¡¡GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOL!! ¡¡MARCA LAMINE YAMAL!!
Acertó Ramsdale a dónde iba el balón y estuvo a punto de pararlo, pero finalmente resuelve desde los once metros y el Barça se va por delante al descanso.
Barcelona 3-2 Newcastle
45'+3 ¡¡PENALTI A FAVOR DEL BARÇA!!
¡¡PENALTI A FAVOR DEL BARÇA!!
El VAR llama a Letexier a la pantalla por un agarrón de Trippier a Raphinha.
Barcelona 2-2 Newcastle
45'+1 ¡¡LA HA TENIDO LAMINEEEEEEEE!!
¡¡QUÉ OCASIÓN HA TENIDO EL BARÇAAAAAA!!
Balón que le llega a Raphinha dentro del área y saca un disparo cruzado abajo que detiene Ramsdale con una gran parada y en el rechace Lewandowski no llega en primera instancia y Lamine Yamal remata alto con toda la portería para él. ¡Qué ocasión ha tenido el Barça!
Barcelona 2-2 Newcastle
43' ¡Amarilla a Cubarsí!
¡Tarjeta amarilla para Cubarsí!
Falta en el centro del campo del central del Barça para evitar la contra.
Barcelona 2-2 Newcastle
42' ¡Prueba Lewandowski!
¡Sigue intentándolo el Barça!
Probó Lewandowski a Ramsdale con un disparo desde la frontal del área que detuvo sin problemas el portero.
Barcelona 2-2 Newcastle
39' ¡¡LA HA TENIDO LEWANDOSKIIIIII!!
¡¡QUÉ OCASIÓN HA TENIDO EL BARÇA!!
Robó el Barça en la presión en el centro del campo y se encontró con un dos contra uno de Raphinha y Lewandowski que no resolvió bien el polaco. Apareció providencial Burn para blocar el disparo.
Barcelona 2-2 Newcastle
36' ¡Salva Cubarsí!
¡Providencial Cubarsí!
Cogió la espalda Elanga a Cancelo y puso un centro al área donde llegaba Gordon, pero apareció providencial Cubarsí para cortar el balón.
Barcelona 2-2 Newcastle
27' ¡¡GOL DEL NEWCASTLEEEEE!! ¡¡VUELVE A MARCAR ELANGA!!
¡¡GOL GOL GOL GOOOOOOL!! ¡¡EMPATA OTRA VEZ ELANGA PARA EL NEWCASTLEEE!!
Encara Barnes a Araújo y saca un centro raso al área pequeña que no alcanza a rematar Gordon, pero sí Elanga que aparece completamente solo en el segundo palo para empujarla.
Barcelona 2-2 Newcastle
22' ¡A punto de marcar Araújo!
¡¡La tuvo Araújo!!
Sacó el córner Raphinha al primer palo donde se eleva Araújo y saca un buen remate de cabeza que se va al lateral de la red.
Barcelona 2-1 Newcastle
20' ¡Cambio en el Barça!
¡¡No puede seguir Eric García!!
Se marcha Eric García, que llegaba entre algodones, lesionado y entra en su lugar Araújo.
Barcelona 2-1 Newcastle
18' ¡¡GOL GOL GOL GOOOOOL DEL BARÇAAAAA!! ¡¡BERNAAAAAAAAAL!!
¡¡GOL GOL GOL GOOOOOOOL!! ¡¡MARCA BERNAL PARA EL BARÇAAAAA!!
Falta botada al segundo palo donde aparece Gerard Martín para cabecear al punto de penalti donde aparece Bernal para marcar el segundo. ¡Vuelve a adelantarse el Barça!
Barcelona 2-1 Newcastle
14' ¡¡GOOOOOL DEL NEWCASTLEEEE!! ¡¡EMPATA ELANGA!!
¡¡GOL GOL GOL GOOOOOL!! ¡¡EMPATA EL NEWCASTLEEE!!
Balón de Hall desde la izquierda para Elanga que se queda solo delante de Joan García y define bien el sueco.
Barcelona 1-1 Newcastle
7' ¡A punto Fermín!
¡¡Salva Ramsdale!!
Balón largo para Fermín que se plantaba solo delante de Ramsdale, pero el guardameta del Newcastle se anticipa y se lleva el balón.
Barcelona 1-0 Newcastle
5' ¡¡GOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAA!! ¡¡RAPHINHAAAAA!!
¡¡GOL GOL GOL GOOOOOOOOL!! ¡¡RAPHIIIIIINHAAAAAA!!
Encontró el Barça espacios tras un gran giro de Lamine Yamal en el centro del campo. Abrió para Fermín, que se aprovecha de un resbalón de Hall para llegar al área y dejarla atrás para que Raphinha marque el primero.
Barcelona 1-0 Newcastle
2' ¡Primera llegada del Newcastle!
¡Prueba primero el Newcastle!
Primera llegada del equipo inglés con un disparo de Burn tras una jugada a balón parada que detiene sin problemas Joan García. ¡Ha salido valiente el Newcastle!
Barcelona 0-0 Newcastle
¡¡Comienza el partido!!
¡¡Arranca el partido en el Camp Nou!!
Puso el balón en movimiento en Newcastle, ¡el Barça en busca de los cuartos!
Barcelona 0-0 Newcastle
¡¡Todo listo en el Camp Nou!!
¡¡Todo preparado ya en Barcelona!!
Salen los 22 protagonistas por el túnel de vestuarios, ¡vuelve a sonar el himno de la Champions en el Camp Nou!
El peligro
Y es que Gordon es el segundo máximo goleador de la Champions esta temporada y será la principal amenaza del equipo inglés esta temporada.
Con diez goles y dos asistencias, solo Kylian Mbappé tiene más participaciones de gol en Champions esta temporada.
¡El Newcastle recupera a Gordon!
¡Confirmado también el once del Newcastle!
Y en el equipo inglés es de la partida Anthony Gordon que, aunque tuvo minutos en la ida, no fue titular en St James Park.
Sale el Newcastle con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Joelinton; Elanga, Gordon y Barnes.
¡No se guarda nada Flick!
¡Ya tenemos confirmado el once del Barça!
Y no se guarda nada Hansi Flick, que sale con todo lo que tiene disponible para medirse al Newcastle. Fermín vuelve a ganarle la partida a Olmo.
Sale el Barça con Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡¡Muy buenas tardes!!
Horario poco habitual, pero horario Champions al fin y al cabo. El Barça busca su pase a cuartos de final frente a un Newcastle que le puso contra las cuerdas hace unos días en Inglaterra.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!