El Atlético hace buena la ventaja de la ida y se cita con el Barça en cuartos: así lo vivimos en Radioestadio

El Atlético de Madrid certificó este miércoles su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones a pesar de caer por 3-2 ante el Tottenham en Londres, resultado que no impidió a los rojiblancos hacer valer el 5-2 logrado en el partido de ida. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone sufrió más de lo previsto en el Tottenham Stadium, pero acabó asegurando su presencia en la siguiente ronda, donde se medirá al Barcelona.

El gran protagonista del encuentro fue el guardameta argentino Juan Musso, que firmó una actuación decisiva en ausencia de Jan Oblak, baja por problemas físicos. El portero sostuvo al equipo madrileño en los momentos de mayor presión local, evitando que el empuje del Tottenham derivara en una remontada que por momentos pareció posible en un estadio con una inusual presencia de asientos vacíos.

El partido comenzó con un aviso temprano del Atlético que pudo cambiar el rumbo del choque. A los seis minutos, Ademola Lookman llegó a marcar tras una asistencia de Giuliano Simeone, pero la acción fue invalidada por fuera de juego tras revisión del VAR. El tanto anulado espoleó a los locales, que reaccionaron rápidamente y comenzaron a generar peligro, especialmente por la banda izquierda.

Por ese costado, Mathys Tel se convirtió en una amenaza constante para la defensa rojiblanca, superando en varias ocasiones a Nahuel Molina. Sin embargo, el francés se encontró una y otra vez con un inspirado Musso, que mantuvo a su equipo con vida. Mientras tanto, el Atlético trató de responder por la banda derecha con Giuliano Simeone y Marcos Llorente, aunque sin acierto en los metros finales.

El Tottenham logró abrir el marcador en el minuto 30 gracias a un tanto de Randal Kolo Muani, que aprovechó un centro preciso de Tel para batir a Musso. El gol desató la ilusión en el conjunto inglés, que rozó el segundo poco después en un mano a mano que el guardameta argentino salvó con una intervención clave. Antes del descanso, Julián Álvarez y Giuliano Simeone tuvieron opciones para igualar, pero sin éxito.

Tras la reanudación, el propio Álvarez parecía encarrilar la eliminatoria al culminar una rápida contra en el minuto 47. No obstante, la reacción local fue inmediata y Xavi Simons devolvió la esperanza a los suyos con un potente disparo. En los minutos siguientes, el Tottenham intensificó su ofensiva, pero volvió a encontrarse con la solidez de Musso, que frustró varias ocasiones claras.

Con el paso de los minutos, el conjunto inglés acusó el desgaste y comenzó a dejar espacios que el Atlético supo aprovechar. En una acción a balón parado, David Hancko igualó el marcador, un golpe definitivo para los locales. Aunque en el tramo final Xavi Simons transformó un penalti cometido por José María Giménez, los de Simeone resistieron en el tiempo añadido y sellaron su clasificación para unos cuartos de final de la Liga de Campeones a los que regresan dos años después.