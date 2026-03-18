Cuándo juegan Real Madrid, Barça y Atlético los cuartos de final de Champions

Este miércoles se ha confirmado el pleno total del fútbol español en los octavos de final de la Champions, lo que hace que España llegue a los cuartos de final con tres equipos entre los ocho mejores del torneo y sea así el país con más presencia a estas alturas del torneo.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid estarán en unos cuartos de final en los que también habrá dos equipos ingleses, Arsenal y Liverpool; un alemán, el Bayern; un francés, el PSG; y un portugués, el Sporting CP.

Llegamos a la fase decisiva del torneo y de la temporada que vivirá en los próximos días un parón de selecciones justo antes de encarar los meses clave en todas las competiciones y previos al Mundial, gran cita de este curso.

El Real Madrid se enfrentará al Bayern en cuartos de final con la ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Allianz Arena de Múnich. Por ese lado del cuadro, además, PSG y Liverpool pelearán por el otro hueco para las semifinales.

Por el otro lado, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán el gran duelo español de los cuartos de final. Blaugranas y rojiblancos reeditarán las recientes semifinales de Copa en las que se terminó imponiendo el Atlético gracias a su gran partido de ida en el Metropolitano. El ganador se verá las caras en semifinales con Sporting CP o Arsenal.

Los antecedentes

Barça y Atlético de Madrid volverán a enfrentarse en unos cuartos de final de Champions diez años después. En la temporada 15/16, ambos equipos se enfrentaron con victoria rojiblanca tras remontar en el Vicente Calderón en el partido de vuelta. Esa temporada, los de Simeone llegaron a la final, en la que cayeron en la tanda de penaltis ante el Real Madrid.

Más recientes tenemos en Champions los duelos entre el Real Madrid y el Bayern, que se han visto las caras hasta doce veces en la historia de la Champions, con siete victorias para el Madrid y cinco para los alemanes.

La última vez que se enfrentaron fue en las semifinales de la temporada 23/24, con victoria agónica del Madrid por 2-1 en la vuelta en el Bernabéu con un doblete de Joselu.

Cuándo se juegan los cuartos de final de Champions

El calendario es apretado, por lo que los cuartos de final de Champions se jugarán a la vuelta del parón de selecciones. Los equipos volverán a sus respectivas competiciones domésticas el fin de semana del 4 y 5 de abril, y a la Champions justo después.

Los partidos de ida de estos cuartos de final serán el 7 y 8 abril y, casi sin tiempo para digerirlos, tendrán que jugar los partidos de vuelta la semana siguiente, 14 y 15 de abril.

Esto propiciará que el Barça y el Atlético se vean las caras tres veces en diez días, puesto que se verán las caras también el sábado 4 de abril (21:00) en el partido de Liga en el Metropolitano. El partido de ida, en el Camp Nou, se jugará el miércoles 8 y el de vuelta, en el Metropolitano, el martes 14.

En la jornada de Liga que hay entre ambos partidos de Champions el Barça recibirá al Espanyol en el Camp Nou y el Atlético visitará al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Por su parte, el Real Madrid visitará al Mallorca en la jornada de Liga previa al partido de ida ante el Bayern y recibirá al Girona en el Bernabéu antes del de vuelta. El equipo blanco recibirá al Bayern en el Bernabéu el martes 7 y visitará el Allianz Arena el miércoles 15.