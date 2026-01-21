CHAMPIONS | GALATASARAY 1-1 ATLÉTICO

El Atlético se la pega en Estambul y se complica el top 8 de la Champions: así sonó en Radioestadio

Simeone adelantó a los rojiblancos, pero un gol de Marcos Llorente en propia puerta les dejó sin tres puntos clave en la pelea por el pase directo a octavos.

ondacero.es

Madrid |

Foto: Getty

Galatasaray y Atlético de Madrid empataron (1-1) en el partido de Liga de campeones que enfrentó a ambos en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.

En el minuto 4 Giuliano remató de cabeza a la red un centro de Ruggeri desde la izquierda (0-1). En el 20, Llorente metió en propia meta el balón, en un intento fallido de despeje, tras un centro de Sallai.

En la segunda mitad no se movió el marcador. El empate deja en el aire la posibilidad del Atlético, que suma 13 puntos, de entrar entre los ocho primeros de la fase de Liga de la máxima competición europea. Queda un partido, el que disputará en el Metropolitano ante el Bodo Glimt noruego.

