Real Madrid vs Manchester City en directo: sigue en vivo los octavos de final de la Champions League

Las bajas de Arbeloa

El Madrid llega al tramo decisivo de la temporada lleno de bajas, muchas de ellas importantes. Y es que son hasta siete los madridistas que no podrán estar hoy con el equipo, cuatro de ellos teóricos titulares.

No puede contar Arbeloa ni con Militao, ni con Carreras, ni con Bellingham, ni con Mbappé. Además, tampoco están Alaba, Ceballos y Rodrygo.

Por parte del Manchester City, Guardiola no puede contar con Gvardiol, Kovacic y Rico Lewis.