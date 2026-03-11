Real Madrid vs Manchester City en directo: sigue en vivo los octavos de final de la Champions League
Sigue en vivo y en directo la ida de los octavos de final de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City.
DESCANSO | Real Madrid 3-0 Manchester City
¡Descanso en el Santiago Bernabéu!
Sí, el marcador es real. El Real Madrid sorprende al Manchester City con una gran primera parte liderada por Fede Valverde que con un hat trick pone a su equipo en clara ventaja.
42' ¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE FEDE VALVERDEEEEEEEEE!!
¡¡GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOL!! ¡¡OTRA VEZ VALVERDEEEEEEEEE!!
Filtra esta vez Brahim un pase entre dos centrales, Valverde se quita de encima a Guehi con un toque sutil y bate a Donnarumma. ¡Se ha puesto el disfraz de Mbappé!
Real Madrid 3-0 Manchester City
37' El Madrid se defiende
Minutos de control del Manchester City que mueve la pelota en busca de huecos en la defensa madridista, pero los de Arbeloa están muy concentrados llegando a las ayudas haciendo un gran esfuerzo defensivo.
Real Madrid 2-0 Manchester City
30' ¡Está en todas partes Fede Valverde!
El uruguayo está siendo el gran protagonista del partido con sus dos goles y sus continuas ayudas a Trent ante los ataques de Doku.
Real Madrid 2-0 Manchester City
27' ¡¡GOL GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOL!! ¡¡OTRA VEZ VALVERDEEEEEEEE!!
¡¡GOL GOL GOL GOOOOOOOL!! ¡¡MARCA FEDE VALVERDEEEEEEE!!
Filtra el balón Vinicius para Fede Valverde que tira un desmarque de puro delantero y bate a Donnarumma con un disparo cruzado desde el interior del área. ¡Esto es la Champions!
Real Madrid 2-0 Manchester City
19' ¡¡GOL DEL MADRIIIIIIIIIIIIIDDDD!! ¡¡VALVERDEEEEEE!!
¡¡GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOL!! ¡¡FEDE VALVERDEEEEEEEEE!!
Balón larguísimo de Courtois para Valverde que ataca la espalda de O'Reilly y se planta ante Donnarumma al que regatea con autopase y marca a placer. ¡Se adelanta el Madrid en el Bernabéu!
Real Madrid 1-0 Manchester City
19' ¡BERNARDO SILVA FUERA!
¡¡PRIMERA CLARA DEL CITY!!
Mal despeje de Valverde que dejó un balón muerto en la frontal para Bernardo Silva y engancha un disparo que se va fuera por poco.
Real Madrid 0-0 Manchester City
12' ¡Vuelve a llevar peligro el City!
¡Salvó Courtois!
Encontró el Manchester City peligro por la banda izquierda con Doku y O'Reilly, que terminó sacando un buen centro al área pequeña que Courtois despejó.
Real Madrid 0-0 Manchester City
7' ¡¡PARADÓN DE DONNARUMMA!!
¡¡LA TUVO BRAHIM!!
Filtró el balón Vinicius para Brahim dentro del área y el disparo del marroquí lo detiene Donnarumma con una gran parada.
Real Madrid 0-0 Manchester City
6' ¡Primera del Manchester City!
¡Primera del City!
Balón perdido por el Madrid en salida que termina en una jugada embarullada en la que Semenyo sacó un tímido disparo que detuvo sin problemas Courtois.
Real Madrid 0-0 Manchester City
5' Buen inicio del Madrid
Ritmo alto en este inicio de partido con el Madrid moviendo el balón, aunque sin inquietar aún a Donnarumma.
Real Madrid 0-0 Manchester City
¡¡Comienza el partido!!
¡¡Arranca el partido!!
Rueda la pelota en el Santiago Bernabéu, ¡vuelve la Champions al Bernabéu!
Real Madrid 0-0 Manchester City
¡Todo listo en el Bernabéu!
¡¡Todo preparado en el Santiago Bernabéu!!
Ya se asoman los 22 protagonistas por el túnel de vestuarios y suena el himno de la Champions, ¡el Real Madrid, en busca de los cuartos de final!
Las bajas de Arbeloa
El Madrid llega al tramo decisivo de la temporada lleno de bajas, muchas de ellas importantes. Y es que son hasta siete los madridistas que no podrán estar hoy con el equipo, cuatro de ellos teóricos titulares.
No puede contar Arbeloa ni con Militao, ni con Carreras, ni con Bellingham, ni con Mbappé. Además, tampoco están Alaba, Ceballos y Rodrygo.
Por parte del Manchester City, Guardiola no puede contar con Gvardiol, Kovacic y Rico Lewis.
Un clásico de la Champions
Los partidos entre Real Madrid y Manchester City se han convertido en todo un clásico de la Champions en las últimas temporadas.
Hasta seis eliminatorias se han disputado entre ambos equipos en los últimos diez años. El Real Madrid se impuso en cuatro de ellas (2016, 2022, 2024 y 2025) y el Manchester City en dos (2020 y 2023).
Esta temporada ya se han visto las caras en la Fase de Liga, también en el Santiago Bernabéu, donde los de Guardiola ganaron 1-2, aún con Xabi Alonso en el banquillo madridista.
¡Guardiola, con todo!
¡No se guarda nada Pep Guardiola!
El Manchester City sale con todas sus estrellas disponibles al partido del Santiago Bernabéu. Con Haaland de 9 y un Rodri que en los últimos días suena para reforzar la plantilla madridista de cara a la próxima temporada.
Sale el Manchester City con Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Semenyo, Doku; y Haaland.
Arbeloa, con Thiago y Brahim
¡¡Ya conocemos el once del Madrid!!
Y Arbeloa sigue apostando por el canterano Thiago Pitarch para el centro del campo. Además, Huijsen vuelve al centro de la defensa y Brahim gana a Gonzalo el puesto en la delantera.
Sale el Real Madrid con Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Thiago, Guler; Brahim y Vinicius.
