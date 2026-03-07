"¡El fútbol se hizo hombre!": La reacción de Alfredo Martínez al golazo de Lamine Yamal, que lidera la victoria del Barça (0-1)

No empezó muy bien la cosa para los de Hansi Flick, que llegaron al descanso sin inaugurar el marcador haciendo frente a un Athletic que supo sujetar con solvencia al conjunto azulgrana. El equipo bilbaíno, incluso, pudo adelantarse a los veinte segundos en un despeje defectuoso de Cancelo a un centro de Berenguer que se estrelló en el larguero. Los de Hansi Flick, incómodos ante la presión local, apenas lograron crear peligro salvo en un buen servicio de Lamine que desaprovechó Ferran.

Ya en la segunda parte, en el 68 de partido, tras un gran servicio de Pedri, Lamine Yamal consolidaba la victoria del Barça (0-1) clavando el balón en la escuadra de la portería de Unai Simón. Así lo narró Alfredo Martínez en Radioestadio: "¡Qué barbaridad! ¡Lamine, Lamine, Lamine Yamal! ¡Al 22 de juego de la segunda parte, el fútbol se hizo hombre! (...) Con la pelota marivollosa, la toca, la acomoda, la coloca impasble para Unai Simón y se va al fondo de la portería para convertir el primer gol... ¡Tocado por los dioses apareció en el momento sublime!".

Tras la ventaja del Barça los 'leones' no se rindieron, pelearon hasta el final y lo evidenció Álex Berenguer con su ahínco, pero sin la puntería necesaria. Flick reorganizó entonces su defensa con la entrada al campo de Ronald Araujo y un corrimiento de sitios donde Eric Garcia mostró su versatilidad de cara al tramo final de un partido sin excesivos oportunidades de marcar.

"¡Golpe a LaLiga del campéon! ¡El Barça líder total!", dijo Martínez al final del partido. No en vano, el equipo catalán selló su entramado defensivo y con un par de contragolpes pudo incordiar a Unai Simón, quien pese a todo no tuvo que trabajar a destajo como otras veces ante el mismo oponente. Sin sustos en el tiempo añadido, el Barça festejó la victoria para alcanzar los 67 puntos en su liderato; el Athletic, en cambio, luce 35 puntos.