En directo. Newcastle vs FC Barcelona: sigue en vivo los octavos de final de la Champions League
Sigue en directo y en vivo la ida de octavos de final de la Champions League que enfrenta a Newscatle y FC Barcelona.
En directoActualizado a las
33' ¡Vuelve a probar Elanga!
¡Vuelve a intentarlo Elanga!
El futbolista del Newcastle vuelve a probar a Joan García. Esta vez con un disparo lejano que paró el portero del Barça después de resolver bien el peligroso bote.
Newcastle 0-0 Barcelona
¡¡GOL DEL TOTTENHAM!!
¡¡GOL DEL TOTTENHAM EN EL METROPOLITANO!! ¡¡MARCA PEDRO PORRO!!
Maquilla el resultado el Tottenham en una jugada en la que el lateral español resolvió a la perfección ante Oblak con un disparo cruzado.
Minuto 26, Atlético 4-1 Tottenham
26' ¡OSULA FUERA!
¡LA TUVO EL NEWCASTLE!
Centro desde la derecha al corazón del área pequeña donde Osula gana a Araújo y remata de cabeza por encima de la portería de Joan García.
Newcastle 0-0 Barcelona
¡¡GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!
¡¡Y OTRO GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!! ¡¡ES UN VENDAVAL!!
Marca ahora Robin Le Normand, con suspense, en una jugada a balón parado. El Atlético acaricia los cuartos.
Minuto 23, Atlético 4-0 Tottenham
22' ¡Aparece Lamine!
¡¡Primera de Lamine!!
El extremo del Barça encaró por su banda ante la defensa del Newcastle y terminó sacando un disparo que se marchó al lateral de la red.
Newcastle 0-0 Barcelona
20' ¡¡A PUNTO DE MARCAR EL BARÇA!!
¡¡LA TUVO EL BARÇA!!
Llegó Raphinha a línea de fondo y puso un centro al corazón del área donde despejó un defensa del Newcastle y a punto estuvo de meter el balón en su propia portería.
Newcastle 0-0 Barcelona
¡¡Y OTRO GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!
¡¡GOL DEL ATLÉTICO!! ¡¡MARCA JULIÁN!!
Error garrafal del portero del Tottenham que no acierta a despejar el balón y se lo deja en las botas a Julián Alvarez para que marque a puerta vacía.
Minuto 16, Atlético 3-0 Tottenham
¡¡GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!
¡¡GOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!! ¡¡MARCA GRIEZMANN EL SEGUNDO!!
Otro error de la defensa del Tottenham que esta vez aprovecha Griezmann para definir a la perfección y marcar el segundo.
Minuto 13, Atlético 2-0 Tottenham
16' ¡PARADÓN DE JOAN GARCÍA!
¡¡QUÉ PARADÓN DE JOAN GARCÍA!!
Balón a la espalda de la defensa que deja a Elanga dentro del área y saca un disparo cruzado que Joan Garcia despeja a córner.
Newcastle 0-0 Barcelona
15' ¡A punto Raphinha!
¡Primera del Barça!
Probó el Barça con una rapidísima salida a la contra. Pelotazo arriba tras un córner botado por el Newcastle que dejó a Raphinha y Lamine en un dos contra dos con la defensa inglesa, pero el brasileño se equivocó y terminó perdiendo la pelota.
Newcastle 0-0 Barcelona
15' Empieza a soltarse el Barça
Tras un inicio fulgurante del Newcastle, que busca salidas rápidas y hacer daño a la espalda de la defensa del Barça, el equipo de Flick parece asentarse en el campo y empieza a dejarse caer por el área local.
El equipo culé busca a Lamine Yamal, de momento bien defendido por Hall.
Newcastle 0-0 Barcelona
¡Se adelanta el Atlético en el Metropolitano!
¡¡GOL DE MARCOS LLORENTE EN EL METROPOLITANO!!
Error del Tottenham en salida que aprovecha el Atlético de Madrid a la perfección. Marcos Llorente resuelve y adelanta a los de Simeone.
Minuto 6, Atlético 1-0 Tottenham
5' La composición de la defensa del Barça
La baja de última hora de Eric García ha obligado a Flick a cambiar los planes en defensa.
Araújo es el lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín centrales y Cancelo ocupa el lateral izquierdo.
Newcastle 0-0 Barcelona
3' ¡¡QUÉ OCASIÓN DEL NEWCASTLE!!
¡¡LA TUVO EL NEWCASTLE!!
Jugada a balón parado del equipo inglés que no acierta a despejar Joan García y Cubarsí termina sacando bajo palos.
Newcastle 0-0 Barcelona
1' ¡Primer acercamiento del Newcastle!
¡Aprieta mucho el Newcastle!
Presión asfixiante del Newcastle en estos primeros compases de partido y primera llegada de los ingleses con un centro desde la derecha de Elanga que Joan García despejó a córner.
Newcastle 0-0 Barcelona
¡¡Comienza el partido!!
¡¡Arranca el partido en Inglaterra!!
Puso la pelota en juego el Barça, ¡en busca de los cuartos de final!
Newcastle 0-0 Barcelona
¡Todo listo!
¡Todo preparado en St James Park!
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego, ¡suena el himno de la Champions en Newcastle!
Segundo enfrentamiento de la temporada
No es la primera vez que el Barça se ve las caras con el Newcastle, equipo al que también visitó en la primera jornada de la presente Champions.
Entonces, los culés lograron una victoria por la mínima (1-2) liderados por Marcus Rashford, que con un doblete dio al Barcelona los primeros tres puntos de la temporada en Europa.
El lado más asequible del cuadro
Y es que el sorteo de octavos de final de la Champions fue bastante benévolo para el Barcelona, que ha quedado encuadrado en la parte más asequible del cuadro.
El equipo culé se medirá al Newcastle en octavos y podría hacerlo al Atlético de Madrid en cuartos de final, si los rojiblancos eliminan al Tottenham.
En caso de alcanzar las semifinales, los de Flick se medirían, presumiblemente, al Arsenal, que se enfrentará en octavos al Bayer Leverkusen y, en caso de pasar a cuartos, al ganador del Bodo Glimt - Sporting CP.
El Atlético también busca los cuartos
A la misma hora el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano al Tottenham en busca de un hueco en los octavos de final de Champions.
Los de Simeone llegan crecidos a la eliminatoria tras conseguir el billete a la final de la Copa del Rey, en la que se medirán a la Real Sociedad, y con el sueño de la Champions también en el horizonte.
¡Y confirmado también el once del Newcastle!
¡Once confirmado!
El Newcastle sale con Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
¡Sin Eric García!
¡Confirmado el once del Barça!
Y finalmente Flick no contará de inicio con Eric García, acusado de unas molestias que la hacían llegar al partido entre algodones. Araújo será la pareja de Cubarsí en el centro de la defensa.
Sale el Barça con Joan García; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡Muy buenas noches!
El Barça abre los octavos de final de la Champions con una importante visita al Newcastle en St James Park, donde pretenderá dar el primer golpe en la eliminatoria.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!