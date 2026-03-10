En directo. Newcastle vs FC Barcelona: sigue en vivo los octavos de final de la Champions League

15' Empieza a soltarse el Barça

Tras un inicio fulgurante del Newcastle, que busca salidas rápidas y hacer daño a la espalda de la defensa del Barça, el equipo de Flick parece asentarse en el campo y empieza a dejarse caer por el área local.

El equipo culé busca a Lamine Yamal, de momento bien defendido por Hall.

Newcastle 0-0 Barcelona