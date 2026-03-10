El Atlético activa el modo vendaval y acaricia los cuartos de Champions: así lo vivimos en Radioestadio

El Atlético de Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones tras imponerse con contundencia al Tottenham por 5-2 en el Metropolitano, en un partido marcado por los graves errores del conjunto inglés, especialmente de su portero Antonin Kinsky. El equipo rojiblanco aprovechó cada fallo rival para firmar la mayor victoria de su historia en una eliminatoria europea, dejando la serie muy encarrilada a falta del encuentro de vuelta en Londres.

El encuentro quedó prácticamente decidido en apenas 22 minutos, con un arranque demoledor del Atlético favorecido por los fallos del Tottenham. En ese tramo inicial, el equipo de Diego Simeone marcó cuatro goles —obra de Marcos Llorente, Antoine Griezmann,Julián Alvarez y Robin Le Normand— y dejó el marcador en un contundente 4-0 que sorprendió incluso a la afición local por la facilidad con la que se produjo.

Gran parte de ese inicio estuvo condicionado por los errores del portero Antonin Kinsky, titular inesperado en el equipo dirigido por Igor Tudor. El guardameta, que apenas había jugado esta temporada, cometió dos fallos decisivos en los primeros minutos que propiciaron los tantos de Llorente y Julián Alvarez. Tras el tercer gol rojiblanco, el técnico croata decidió sustituirlo en el minuto 15 para dar entrada a Guglielmo Vicario.

El Tottenham vivió una noche especialmente complicada, agravada también por problemas defensivos y varios resbalones en un césped húmedo que ya había sido motivo de queja semanas atrás. Aun así, el equipo londinense logró recortar distancias antes del descanso gracias a un tanto de Pedro Porro, que puso el 4-1 y devolvió momentáneamente algo de esperanza a los visitantes.

En la segunda mitad, el Atlético amplió de nuevo su ventaja con el segundo gol de Julián Alvarez, culminando una rápida transición tras una intervención salvadora de Jan Oblak. Sin embargo, el propio portero esloveno también protagonizó un error posterior que permitió a Dominic Solanke marcar el definitivo 5-2 y maquillar el resultado para el Tottenham.

Pese a esos dos goles encajados, el Atlético mantiene una ventaja considerable para el partido de vuelta en Londres, donde intentará confirmar su clasificación. El equipo rojiblanco afrontará la segunda cita de la eliminatoria con tres goles de renta y la sensación de haber aprovechado al máximo una noche marcada por los errores del rival.