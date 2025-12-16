Los árbitros responden a Florentino Pérez

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) mostró su apoyo al colegiado Pablo González Fuertes, VAR del partido Alavés-Real Madrid, y al resto del colectivo en un comunicado en el que contestó al presidente madridista, Florentino Pérez, que "el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos".

Guerra total

"La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) manifiesta su rechazo a las recientes declaraciones públicas del presidente del Real Madrid, D. Florentino Pérez, por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español", aseguró el sindicato.

Constituida oficialmente el pasado junio, la AESAF defendió en dicho texto que "las acusaciones generalizadas contra los árbitros dañan injustamente la reputación de profesionales que ejercen su labor bajo máxima presión y constante escrutinio público y de la limpieza de la propia competición".

"El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego. Es muy grave que desde este Club se mantengan afirmaciones alejadas de la realidad, y que pueden crear un clima antideportivo en la competición española", aseguró el sindicato arbitral", añadió.