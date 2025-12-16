Florentino Pérez: "La situación gravísima del caso Negreira merece justicia"

"La Navidad es un tiempo que nos invita a la reflexión y la mayor preocupación del Real Madrid es la situación arbitral. Es gravísima con el caso Negreira durante casi dos décadas. Merece justicia. Es del todo incomprensible que las instituciones nos hayan dejado solos", denunció en un discurso ofrecido en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. "¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad", añadió tras lanzar preguntas a los presentes.

En el discurso navideño de mayor dureza de las dos etapas de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid, el máximo mandatario del club blanco insistió en los informes por los que el Barcelona pagó, extendiendo un mensaje ofrecido en la Asamblea General. "El caso Negreira es el más grave del fútbol a día de hoy. Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocía de su existencia? Pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical", demandó.

También se refirió el presidente madridista a la actuación arbitral en Vitoria del domingo. "Fuimos arbitrados por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club en la víspera de la final de Copa. Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad de esa temporada. Es posible que algún club haya descendido víctima del caso Negreira. Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó de corrupción sistémica. Y el Barça reconoció que se hacían esos pagos porque eran convenientes. ¿Por qué? ¿Para qué? El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental", dijo a los periodistas presentes antes de acabar deseando unas felices fiestas. EFE