¿Cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en exteriores en España?

Hace más de un año que se decidió el uso obligatorio de la mascarilla como una de las principales medidas sanitarias en la lucha contra el coronavirus. Fue el pasado 20 de mayo de 2020. Doce meses después el debate del fin de su uso, al menos en espacios al aire libre, está encima de la mesa.

El pasado 17 de mayo, Fernando Simón daba pistas sobre este hecho. Es algo que va a suceder pronto, aunque en ese momento consideraba que todavía no había suficiente inmunidad: "No tenemos una inmunidad de rebaño suficientemente alta para relajar las medidas. Los pasos se van a ir dando. No hay que dar la idea de que en un momento determinado se acaba. Es posible que alguna de las medidas se pueda aplicar a todo el territorio. En exteriores, las medidas como el uso de mascarilla en concreto es muy posible que se pueda reducir en no muchos días."

Lo más prudente sería levantar la mayoría de medidas cuando se llegue al 70% de población adulta vacunada, una fecha que el Gobierno estima que será el próximo mes de agosto. En estos momentos un 37% de la población ha recibido al menos la primera de las dos dosis de la vacunación mientras que un 19% ya tiene la pauta completa.

Fernando Simón asegura que puede llegar antes del 70% de vacunación

Sobre este asunto se ha pronunciado Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cree que se podría reducir su uso incluso antes de ese 70 por ciento: "El objetivo de vacunación es el 70% en verano, en principio vamos a conseguirlo pronto. Es posible que incluso antes de conseguir ese objetivo, el uso de las mascarillas en algunos sitios no sea necesario. Estamos hablando de espacios al aire libre y zonas abiertas dónde se pueden mantener distancias. También estamos planteando reducir el su uso en colectivos que estén completamente vacunados como residencias de mayores".

Sin embargo, son varias las comunidades que se muestran partidarias de de eliminar su uso en las próximas fechas. Castilla la Mantcha y Madrid, así lo han manifestado en el día de hoy.

Castilla la Mancha y Madrid partidarias de eliminarla en espacios al aire libre

Castilla-La Mancha propondrá que a lo largo de junio deje de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos al aire libre, una medida que se trabajará para que pueda entrar en vigor última semana de junio o ya en los primeros días de julio. Así lo ha comunicado el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, durante un acto en Guadalajara.

Ha recalcado que es una "firme determinación" eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos y ha añadido que trasladará la propuesta al Gobierno y al resto de comunidades porque gracias al proceso de vacunación, se puede ser "positivos" aunque no "optimistas" en cuanto a la evolución de la pandemia.

En la misma línea ha apuntado la Comunidad de Madrid. La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Consejería de Sanidad está valorando eliminar la mascarilla en espacios abiertos, aunque ha precisado que si se levanta esta medida debe hacerse "con sensatez". Ha añadido eso sí, que es pronto para plantar levantar su uso en interiores.

EEUU, Israel o Gibraltar ya han reducido su uso

EEUU decidió que las personas vacunadas puedan dejar de llevar la mascarilla incluso en lugares cerrados. Además se les permite circular sin ella en espacios en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. En EEUU se han administrado más de 265 millones de vacunas. Un 60% de la población ha recibido al menos una dosis mientras que el 36% tiene la pauta completa.

Otros países como Israel o Gibraltar con un gran porcentaje de población vacunada, retiraron también el uso de obligatorio de la mascarilla. Israel fue el primer país en tomar esta medida el pasado mes de abril cuando más del 50% de población adulta tenía la pauta completa.