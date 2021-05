Margarita del Val alerta sobre la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas: "Es demasiado pronto"

Durante los últimos días, gracias al avance de la vacunación –más de 17 millones de personas han recibido al menos una dosis del fármaco y un 18,2% de la población está completamente inmunizada– y al descenso de los contagios en nuestro país, se ha especulado mucho con el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Si bien el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha recomendado que se reduzca el uso de mascarillas entre vacunados, España aún estudia si acabar con una medida que ha supuesto un pilar para la contención del coronavirus en nuestro país.

Muchos otros países del entorno, como Estados Unidos, Israel, Reino Unido o Polonia, ya han dejado atrás las mascarillas, mientras otros tantos valoran la posibilidad de hacerlo durante los próximos días

El pasado 17 de mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya pronosticó que la medida podría tener los días contados y aseguró que "posiblemente" se pudiera reducir su uso en exteriores "en no muchos días". Sin embargo, muchos otros expertos no abogan por esta solución que, dicen, puede ocasionar una relajación de las medidas y ocasionar otro rebrote de los contagios en el país.

Margarita del Val revela dónde podríamos quitarnos la mascarilla

La viróloga del CSIC Margarita del Val es una de las que más indecisas respecto al futuro de la mascarilla. En declaraciones a 'El Objetivo', la investigadora ha admitido que, a pesar de que algunos países hayan comenzado a retirarla, es demasiado pronto para pensar en ello en España, y ha recomendado que se mantenga en la mayoría de escenarios a la espera del momento idóneo.

Sin embargo, también ha reconocido que existen diferentes situaciones en las que se podría levantar su obligatoriedad porque no acarrean ningún tipo de riesgo para la salud de los ciudadanos. Así, se ha referido a las playas, a las que, dice, podremos ir sin mascarilla siempre que se mantenga la distancia interpersonal y se garantice la seguridad. Además, ha añadido que también podría quitarse en parques nacionales o zonas en las que no transite mucha gente, donde no exista el riesgo de contagio por aerosoles.

"Demasiado pronto" para prescindir de la mascarilla

A pesar de esto, Margarita del Val ha insistido en la necesidad de mantener la mascarilla al margen de estas situaciones aisladas como protección ante el Covid-19. "Conviene tenerla en los sitios en los que estés entrando y saliendo en interiores como el transporte público, las tiendas o la hostelería", ha comentado, explicando que, debido a las aglomeraciones urbanas, podemos acabar contagiados.

También ha recordado que la mascarilla es una herramienta que nos protege de las gotículas que pueden transmitir la enfermedad, de los aerosoles que permanezcan en el aire y nos ayuda a evitar tocarnos la nariz o la boca. Por todo esto, considera que es demasiado "pronto" para quitarse la mascarilla.

Sobre los protocolos de seguridad de las personas vacunadas, la científica ha reiterado que el cumplimiento de las normas de protección debe seguir siendo exhaustivo: "Los vacunados tienen que seguir las mismas medidas que el resto porque las personas que se contagian no saben de dónde les ha venido el virus. Recomiendo hacer muchas actividades al aire libre".

El mensaje de Margarita del Val a la clase política

La viróloga no ha dudado tampoco en mandar un mensaje a la clase política ni en denunciar la precariedad de las ciencias en nuestro país. "Los aplausos a los sanitarios están muy bien, pero en ciencia no se está invirtiendo más. Está en un estado muy precario y eso no se ha recuperado todavía en los presupuestos", ha insistido Del Val.

Por ello, ha defendido la necesidad de un Pacto de Estado por la ciencia. "Hace falta un Pacto de Estado en el que todos los partidos se comprometan a financiar de una manera sostenida a la Ciencia para que no dependa de los Presupuestos Generales del Estado, porque eso nos coarta la capacidad de investigar", ha explicado.