Eder Sarabia: "Me da pena Xabi Alonso, se está siendo demasiado agresivo e injusto con él"

El Elche ha vuelto a Primera División para ganarse un puesto y lo está demostrando con un nivel de fútbol y juego que ha sorprendido al resto de equipos de la competición. Tras 17 jornadas, está como noveno clasificado con 22 puntos, 7 por encima de la permanencia y a 6 de puestos europeos. En cada partido parece dar un nuevo paso hacía la permanencia, aunque si sigue así podría hacer soñar a su afición con otros objetivos.

El gran artífice de este proyecto es su entrenador, Eder Sarabia, que se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar el estado actual de su equipo: "Siento que esto es de todos, es un deporte de equipo. Los futbolistas nos han ayudado mucho a ser mejores, a aprender y a tener más alternativas".

"Hace unos meses dije que mi sueño era estar cerca de llenar el Martínez Valero cada fin de semana y de vibrar todos juntos, eso me encanta. Para el 2026 le voy a pedir que fuera de casa seamos un equipo más competitivo y eficaz. Cada día hay que ser mejores, exigentes y cambiar porque hoy en día los rivales te estudian y te superan", reflexiona.

Eder Sarabia fue nombrado mejor entrenador en el mes de septiembre, se ha convertido en uno de los grandes nombres de esta liga y confía en una unión duradera con el Elche: "Hay que saber salir de los sitios y cerrar las etapas pero ahora mismo no siento eso ni mucho menos. Estoy en un sitio en el que estamos todos muy alineados, con la afición y con el equipo".

"Es un club que está marcando una línea y que tiene mucha posibilidad de crecer, creo que es un sitio en el que se pueden hacer cosas bonitas. Si eso se tuerce mi forma de ser es de sacar un aprendizaje. Soy muy de vivir el momento y tengo 100% seguro que es mi sitio y de que tenemos un recorrido juntos muy bonito por delante", señala.

Eder Sarabia ha opinado de la situación de un compañero de profesión como es Xabi Alonso: "Hay que estar ahí, en algún momento yo creo que a Xabi le pedirá el cuerpo decir que hay que hablar de fútbol porque ser tan agresivos con una persona que seguramente no le ha salido las cosas como pensaba... Se está siendo demasiado agresivo y demasiado injusto con él. Es su primer año, no es fácil cambiar y quiere cambiar el estilo. Es un entrenador que va a poder conseguirlo. Me da un poco de pena porque lo veo sufrir".