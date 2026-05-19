Rafael bachiller: "Si existe la vida extraterrestre seguramente sea en forma mico biótica"

La astronomía vive uno de sus momentos más fascinantes de la historia:

En apenas unos años, la humanidad ha logrado fotografiar por primera vez un agujero negro; el telescopio espacial James Webb Space Telescope ha empezado a revelar galaxias formadas poco después del Big Bang y atmósferas de planetas situados a años luz de la Tierra; y las nuevas misiones lunares preparan el regreso del ser humano a la Luna más de medio siglo después.

Nunca habíamos mirado tan lejos ni con tanta precisión. Y, sin embargo, cuanto más avanza la ciencia, más grande parece la pregunta que lleva siglos acompañándonos: ¿estamos solos en el universo?

Para el astrónomo Rafael Bachiller, una de las voces más reconocidas de la divulgación científica en España, la respuesta podría no parecerse demasiado a la ciencia ficción a la que estamos acostumbrados.

Lejos de imaginar civilizaciones avanzadas o seres humanoides, cree que la vida extraterrestre probablemente adopte formas mucho más simples: pequeños microbios capaces de sobrevivir en océanos ocultos bajo el hielo de algunas lunas del sistema solar o en planetas lejanos.

Hoy está con nosotros para hablar sobre todas estas cuestiones: Rafael Bachiller, director del Real Observatorio de Madrid y presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses