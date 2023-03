Eva Vizcarra sobre el desnudo en cine: "yo creo que se las maltrató directamente"

El surgimiento del género cinematográfico conocido como 'cine del destape' fue un éxito en a finales de los 70 y principios de los 80 que consiguió excitar y escandalizar según quién viera esas películas. Ahora, un documental recuerda cómo la industria usó y tiró a muchas de estar actrices sin cuya valentía no hubiera sido posible la libertad de las que vinieron después. Eva Vizcarra es directora del documental 'Mujeres sin censura'.

"Qué pensarán ellas"

La inspiración para este documental, asegura Eva Vizcarra, vino cuando ella "estaba investigando sobre la época del cine de los 70", un cine que le apasiona, hasta que se encontró con Claudia Cravi en 'La criatura' cuando buscaba información sobre el director Eloy de la Iglesia. En ese momento, explica, esta figura femenina del cine español le hizo pensar "qué habrá sido de todas estas mujeres que de repente formaron parte de una historia de todas las niñas de esa época", ya que en su barrio escuchaba a las mujeres adultas hablado de ellas y criticándolas. Ante ello, la idea final del documental se gestó cuando se preguntó "qué pensarán ellas y cómo ha evolucionado la sociedad de entonces gracias a ellas" y se lo presentó a la productora.

El cine y el "maltrato directo"

Una de esas grandes figuras del destape es la actriz Josele Román, quien declara: "Yo, el destape, si mucha gente ha visto cuadros de Rubens, habrán visto que el destape es mucho más antiguo que nosotras". Ante estas palabras, recalca, "no me ha preocupado mucho, no le he dado mucha importancia" aunque cuenta una anécdota en la que las pretensiones de la industria por ofrecer la mayor cantidad de destapes hicieron que tuviese que filmar un día entero de rodaje ya realizado previamente donde se destapase. En cualquier caso, enfatiza, "me molesta muchísimo más hacer una escena erótica con un tío que no me gusta". Por último recalca la importancia de este documental porque, puntualiza, "ha habido compañeras mías que lo han pasado peor que yo porque a mí no me lo hacían mucho".

Ante estas declaraciones, la directora cinematográfica opina que "ellas realmente utilizaban el desnudo porque se creían que los personajes que tenían que interpretar necesitaban ese desnudo para desarrollarlos bien" pero, recalca, "yo creo que se las maltrató directamente" porque iban a trabajar y les exigían que se desnudasen o perdían el trabajo. "No es sinónimo de libertad, que ellas sí que pensaran que desnudándose eran más libres y lo veían natural pero no me parece que fuera un cine más libres", asiente.

Pioneras

Vizcarra afirma que "toda la época del destape que empieza con 'La trastienda' que es en el 74 o 76" abrió el camino a "todas las victorias abriles, maribeles verdús" que "lo tuvieron más fácil porque ahí sí que había una buena iluminación, unas buenas historias" y "no se utilizaba a la mujer como un reclamo de casi tener que vender tu cuerpo". El cine del destape quitó a muchas actrices que podrían haber tenido una carrera mucho más brillante como "el caso de Nadiuska" pero plantea que habría que "recuperarlas porque les debemos trabajo" ya que "ya no es cuestión de ver disculpas sino de darles trabajo. Hay mujeres que todavía están esperando como Josele y como muchas que lo que quieren es un buen papel".