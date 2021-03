Cristina Aleixendri: "Empoderar a las niñas desde edades tempranas es una obligación que tenemos como sociedad"

Mañana 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Son aún demasiados los ámbitos en los que la mujer está degradada. Todavía quedan demasiados países donde ni siquiera tienen los mismos derechos que los hombres.

En España también hay demasiadas parcelas donde la mujer no ha conseguido ni por asomo las mismas cuotas, ya no salariales, sino laborales o incluso sociales, que el hombre. Uno de esos lugares es el sector naviero, como tantos otros, copado por hombres y dirigido por hombres.

Cristina Aleixendri, directora de operaciones y cofundadora de Bound4blue. Un profesor le dijo que era de esperar que no pudiera revolver un problema por ser mujer. Cristina nos cuenta las dificultades que ha tenido en su vida profesional, simplemente por el hecho de ser mujer. "Por suerte esos comentarios no llegaron a afectarme, pero es cierto que hay personas a las que les puede afectar más e influyan en su trayectoria. Creo que debemos empoderar a las niñas y es ahí donde está el poder de la educación".

Cristina propone enseñarles, a través de ejemplos, que pueden convertirse en aquello que quieren. "Es cuestión de que se pongan las metas más altas y no se limiten simplemente por su género", afirma.

Por otro lado, nos explica qué es Bound4blue: "Lo que hacemos es reducir el consumo de combustible y las emisiones del sector marítimo. El 90% de toda la carga mundial se transporta por barco, pero es uno de los sectores mas contaminantes".

Para llegar a este punto, ha tenido que recorrer un largo camino, el cual ha estado lleno de hombres. "El 2% de los marineros son mujeres y 1 de 10 emprendedores en este sector son mujeres. Recuerdo que entré con un inversor y me preguntó si antes podía hablar con mi compañero. No sé por qué necesitaba que un hombre le tuviese que reafirmar lo que yo ya le había contado", sostiene. "Hay cosas internas en la sociedad que no se pueden cambiar. Se tienen que modificar desde la educación", declara.