Dollar Selmouni: "Mis colegas iban al ciber a jugar a un juego de tiros. Yo iba a escuchar música"

Canta "a mí no me cambia el maldito dinero" aunque reconoce que "un par de plasmas para ver el fútbol" sí se han comprado en la familia desde que es una estrella. Su nombre real es Jamal Selmouni Guerrero, aunque su nombre artístico es Dollar, un apodo que se puso para recordar que el dinero lo mancha todo.

De grabar su primer disco "en un zulo" pasó a grabar con Warner y ahora asegura que "las multinacionales ayudan mucho a dar a conocer a los artistas", aunque en su momento asegura la leyenda que en la reunión con los directivos de la discográfica les llamó "ladrones.

Asegura que es un chico "muy familiar" y dice que, a pesar de su historia personal -nació en la cárcel mientras su madre cumplía condena y prácticamente no la conoció-, en su casa no le ha faltado amor.

Pasó tres años en un centro de menores, en una época en la que era, según ha confesado, "travieso tirando para conflictivo".

La fusión de estilos es una de las características que mejor le definen. "Si ves mi reproductor te vuelves loco", mientras cuenta que empezó a escuchar de todo en un ciber. "Mis amigos iban a jugar a un juego de tiros y yo a oír a Michael Jackson o a Parrita", recuerda.

"La música es lo más bonito de la vida", asegura un artista que reconoce que se hubiera reído si, hace seis años hubiera escuchado a alguien decir "la música me ha cambiado la vida". Ahora sabe que es verdad. A él, cuenta, le salvó la suya.

También ha hablado con Jaime Cantizano de su faceta como actor. "Estoy en modo George Clooney", bromea. Su punto fuerte es la naturalidad: "Dije que igual me apuntaba a clases de interpretación y me dijeron que ni se me ocurriese, que igual me desgraciaban".