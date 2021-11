El desguace de los museos: ¿qué supone sacar una obra de arte de un museo para cambiar su ubicación?

La dimisión de Dolores Jiménez-Blanco, directora general de Bellas Artes, poco más de un año después de ocupar su cargo, ha dado pie a muchas especulaciones sobre los motivos de su marcha. La principal es la que vincula su salida con las supuestas intenciones del ministro de Cultura, Miquel Iceta, de devolver a sus lugares de origen algunas obras que actualmente están en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Entre ellas, la 'Lex Flavia Malacitana', 'La Dama de Baza' o 'La Dama de Elche'.

¿Conviene cambiar la ubicación de las piezas?

A pesar de que el Ministerio ha desmentido esa versión, el debate ha comenzado y son muchos los que se preguntan si conviene cambiar la ubicación de estas piezas tras años en el Museo Arqueológico Nacional, si tiene sentido una obra de arte fuera del contexto del museo y la colección en la que se puede visitar o qué peligros implica el traslado, si es que los hay.

Hay expertos que se muestran muy críticos con esta corriente como Kosme de Barañano, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. exsubdirector del Museo Reina Sofía y Miembro del Comité Asesor del Museo del Prado y del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Asegura que las colecciones de arte se guardan para que todos los ciudadanos puedan verlas y que estas son propiedad del Estado y, por tanto, de todos los españoles, por lo que tienen que estar "donde los técnicos de la arqueología y del mundo antiguo piensen que debe de estar bien contextualizada". "El 'Guernica' de Picasso se ve en el Reina Sofía contextualizado con lo que se hace en ese momento. ¿'La rendición de Breda' tiene que ir a los Países Bajos? No. Va al Prado y los holandeses vienen a verlo al Prado", ha dicho.

¿Quién decide dónde debe estar una obra de arte?

Teresa Reyes es presidenta del Comité Español del Consejo Internacional de Museos y en Por fin no es lunes da su opinión sobre la polémica. Asegura que hay que tener en cuenta la "formación" de las colecciones de los museos. En su opinión, "se debe contextualizar el momento en el que las piezas entraron en el museo y por qué fue así", ya que se está hablando de "hallazgos arqueológicos que son propiedad del Estado".

"Estamos hablando de hallazgos de más de 100 años y en ese momento, en nuestro territorio no había apenas museos donde podían depositarse esas obras. El Museo Arqueológico Nacional era uno de ellos, ya que tiene 150 años, así que es lícito que tuvieran que ser depositadas ahí", afirma.

Las obras de arte no pueden depositarse en cualquier museo. Este tiene que estar registrado y debe cumplir una serie de estándares a nivel internacional para poder albergarlas. A pesar de que las competencias de Cultura las tienen las comunidades autónomas, según la ley, cuando se descubre una pieza, esta tiene que ubicarse en el museo registrado más próximo al lugar del hallazgo, que es lo que se hace actualmente.

¿Cuáles son los riesgos de "vaciar" el Museo Arqueológico Nacional?

A la hora de decidir si sacar o no las obras de arte de un museo, hay que "analizar caso por caso" y "tener en cuenta la integridad de las colecciones", ya que "no se puede desmembrar un museo porque sí para llevarlo a otro". También destaca que es "muy importante" la opinión de los técnicos, ver si estas obras se pueden trasladar, si este tiene peligro, su conservación, protección, etc. "Porque si las obras terminan sufriendo, el patrimonio lo perdemos todos", asegura.

Respecto a si esta polémica ha podido surgir debido a una confusión entre cultura y turismo, Teresa Reyes explica que "puede ser": "Hay que tener en cuenta que por el hecho de tener una sola obra en un lugar no van a venir miles de turistas a verla. El lugar es importante no sólo por una obra, sino por el contexto del lugar, el municipio donde se encuentre, la ciudad".