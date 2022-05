Mariano Muniesa: "En España la música se considera ocio, no cultura"

Mañana, 16 de mayo, se celebra el Día Mundial del Heavy Metal un género que nació en la década de los 60 en el Reino Unido. Los grupos referentes en España como Barón Rojo y Obús, causaron una gran repercusión en los 80. En 'Por fin no es lunes' hemos invitado a Mariano Muniesa, periodista musical, para hablarnos de este género musical y también sobre su libro 'Historia del Heavy Metal'.

Para aquellos que piensen que el heavy metal tiene un futuro incierto, Muniesa tiene claro que no. "El relevo generacional es constante" ha dicho, incluso aunque no tenga presencia en los medios.

El periodista admite que en España existen ciertos prejuicios con este género, Mariano Muniesa ha explicado que "el heavy es un género que siempre ha tenido cierto grado de estigmatización fundamentalmente porque se ha creado un estereotipo sobre el que no se corresponde totalmente con la realidad". Un ejemplo de ello, es el falso mito de que si se escuchaba la canción 'Stairway to Heaven' de Led Zeppelin del revés se podían oír alabanzas al diablo en latín.

Mariano Muniesa se pregunta "cuanta imaginación calenturienta hay para imaginar una cosa así". Además, ha recodado que la letra de 'Stairway to Heaven' es en realidad una alabanza a la llegada de la primavera.

En su libro 'Historia del Heavy Metal' Muniesa explica el recorrido de este género musical para todo tipo de público sea fan o no. "No es un libro con pretensiones enciclopédicas, trata de explicar la historia con ejemplos muy sencillos y a contar cosas que no se han contado en otros libros" ha señalado.