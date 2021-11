Ángel Martín: "La locura me ha obligado a reconstruirme de forma consciente"

¿Qué es la locura? Según el Diccionario de la Real Academia, locura es la "privación del juicio o del uso de la razón". Es un estado mental que el psicoanálisis y la psiquiatría describen como psicosis. Nunca como locura. ¿Pero cómo se manifiesta? ¿En qué se traduce? Sobre ello nos habla Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Jefe del departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón.

Según explica el doctor, hay muchos tipos de trastornos psicóticos: la esquizofrenia, trastorno bipolar, la psicosis por tóxicos etc. Actualmente, en España hay 400.000 personas diagnosticadas con esquizofrenia, medio millón con trastorno bipolar y más de 200.000 personas que han sufrido un episodio psicótico relacionado con el consumo de tóxicos.

La psicosis afecta al 1,2% de los españoles

Además, según datos de Sanidad, la psicosis afecta al 1,2% de la sociedad española. Y aunque este problema de salud mental tiene más prevalencia en los niveles de renta más bajos, la psicosis no entiende edades, de género o clases sociales.

El cómico Ángel Martín, que ahora triunfa en Twitter con el ‘informativo matinal para ahorrar tiempo’ es una de esas personas afectadas por la psicosis. El presentador estaba muy nervioso porque a principios de esta semana salía su primer libro: ‘Por si las voces vuelven’. Un relato que podría denominarse de autoayuda, pero de verdad, porque lo escribió para ayudarse a sí mismo, por si, algún día, las voces volvían a su vida.

Hace unos años, en 2017, el presentador y humorista se "rompió por completo". Tanto como para que tuvieran que atarle a una cama de un hospital psiquiátrico. Ángel sufrió un brote psicótico, un episodio de locura que visibiliza ahora en el papel, 'Por si las voces vuelven', para ayudarse a sí mismo y a cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido.

Felicité a mi novia por el éxito de 'Wonder Woman'

Ángel asegura que llevaba tiempo pensando en escribir "una especie de guía por si las voces volvían" y cuenta que, en su caso, no fue él quien se dio cuenta que algo le estaba ocurriendo, sino que fue su novia la que dio la voz de alarma. "Decidí felicitar a mi novia en Facebook por el éxito de 'Wonder Woman'. Ella sabía que esto no era ninguna broma y empezó a atar cabos", explica.

El cómico cuenta que es normal "tener conversaciones con nosotros mismos de manera muy habitual, pero el problema viene cuando tú no tienes el control. Hay que prestar atención si tienes la sensación de estar viviendo entre dos mundos de manera inconsciente", advierte.