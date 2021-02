Carla Antonelli: "Me parece injusto, por no decir sádico e inhumano, que las personas trans estemos en medio de este fuego"

Carla Antonelli se definió en una ocasión como "toda una mujer de izquierdas". Fue la primera transexual de la Comunidad de Madrid que solicitó el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil y la primera mujer transexual en lograr un escaño político.

El 7 de junio de 2011 protagonizó un evento histórico. Prometió su cargo y recogió el acta de diputada, después de años de lucha como activista por los derechos de las personas transexuales y del colectivo LGTBI. Desde entonces es la representante del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.

Ahora, en mitad de la polémica, ha mostrado su apoyo públicamente al borrador de la Ley Trans presentado por el Ministerio de Igualdad. "Una ley con un falso debate. Se quiere la inclusión de los menores. Defiendo aquello que he defendido a lo largo de toda mi vida", explica.

"Lo que no tiene sentido es dejar de ser una misma, levantarte por la mañana y no reconocerte en el espejo", indica Carla Antonelli.

Dice que tenemos que ser coherentes y recordar nuestro pasado para poder labrar nuestro futuro. "Aquellos que nos señalaban y nos encarcelaban, hoy te llaman señoría, a no ser que algún sinvergüenza como hace unas semanas en la ultraderecha, que te trata de masculino sin ningún tipo de pudor", sostiene. Sobre este asunto quieren tomar una serie de medidas. "Echaremos mano del reglamento", asegura.

"Me parece que es completamente injusto, por no decir sádico e inhumano, que las personas trans de este país estemos en medio de este fuego, donde el acoso por redes es indecente y el acoso se ha multiplicado. El colectivo trans nos hemos convertido en un debate nacional sobre algo que no es un problema", manifiesta.

La Ley Trans es un compromiso de los dos partidos del Gobierno. Esto está ya en varios países del mundo. "Argentina la modificó la ley desde hace 9 años", dice.

Carla Antonelli lo resume con una palabra: "respeto". "Nadie borra a nadie. Esta ley no viene a restar, esta ley viene a sumar derechos", afirma.